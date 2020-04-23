Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Владимир Зеленский рассказал о переживаниях дочери-подростка во время его президентства

Эмоциональное напряжение, по словам политика, сложнее всего переносит именно 15-летняя Александра

Владимир Грисюк
Сегодня, 08:52

В среду, 22 апреля, в Украине презентовали фильм о том, как прошел первый год президентства Владимира Зеленского. В картине глава государства рассказывает, как сильно изменилась жизнь его семьи после объявления результатов выборов.

Семья Зеленского
Семья Зеленского
Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Жена Зеленского – Елена, их 15-летняя дочь Александра и 7-летний Кирилл уже год живут в условиях публичности, а рядом с ними постоянно находится охрана, которая не позволяет "остаться сам на сам со своими мыслями". Эмоциональное напряжение, по словам политика, сложнее всего переносит именно дочь-подросток.

Читайте также:
Елена Зеленская удивила траурным нарядом на приеме в Ватикане: фото

"Мы научились так жить. Они понимают, что это ответственная страница не только моей жизни. Это ответственная страница в жизни нашей семьи. Есть какой-то дискомфорт научиться жить, когда рядом всегда охрана. Ты не можешь проводить время в одиночестве, это прежде всего касается моих детей. Особенно моя дочка, для нее очень важно сейчас оставаться наедине со своими мыслями, мечтами. И это проблема, это дискомфорт", – рассказывает Владимир Зеленский.

Для поездки в Азербайджан Елена Зеленская выбрала изысканное пальто – смотрите видео:

Напомним, Елена Зеленская перед введением карантина посетила школу в Киеве.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Елена Зеленская снялась в телеуроке Карантин – это не каникулы: Елена Зеленская обратилась к украинским родителям (видео) Деловой костюм с брюками клеш: новый урок стиля от Елены Зеленской Елена Зеленская вышла в свет с косичками: фото
семья фильм Владимир Зеленский Елена Зеленская
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Киркоров показал подросших деток от суррогатной матери
Киркоров показал подросших деток от суррогатной матери
С кем Настя Каменских крутила любовь до Потапа, в сеть слили фото
С кем Настя Каменских крутила любовь до Потапа, в сеть слили фото
Макароны не варим: высыпали из пачки на сковороду и жарим
Макароны не варим: высыпали из пачки на сковороду и жарим
Кошевой из «Квартала 95» ошеломил изменениями во внешности
Кошевой из «Квартала 95» ошеломил изменениями во внешности

Популярные статьи

Вчера, 18:42Food

Солянка сборная мясная по-домашнему: простой рецепт

Вчера, 18:17Food

Хачапури: как приготовить аппетитные сырные лепешки

Вчера, 14:03Food

Как приготовить плов со свининой: рецепт в мультиварке

Вчера, 13:35Шоу-бизнес

Не узнать: Кончита Вурст с абсолютно новой внешностью показала фото в одной маске

Вчера, 11:14Fun

Овчарка прибежала в больницу, чтобы попрощаться с тяжелобольным хозяином: фото

Вчера, 11:00Шоу-бизнес

Ольга Сумская стала бабушкой во второй раз – СМИ

Вчера, 08:04Шоу-бизнес

Наталья Сумская отмечает день рождения: фото актрисы в молодости

21 апреляWellness

На каких поверхностях коронавирус живет дольше всего

21 апреляFun

Родительские субботы 2020: календарь поминальных дней на весь год

21 апреляШоу-бизнес

"Верка Сердючка отдыхает": Леся Никитюк с паской возле церкви попала в неловкую ситуацию, видео

21 апреляАфиша

День рождения Елизаветы II: лучшие фильмы о королеве Великобритании

21 апреляШоу-бизнес

Хватал за волосы, бил по голове и резал картины: Ирина Билык сделала откровенное признание

21 апреляСтиль

Елизавета II – именинница: как менялся стиль королевы за годы ее правления

21 апреляFun

Неделя после Пасхи-2020: что можно, а что категорически нельзя делать

21 апреляШоу-бизнес

День рождения Елизаветы II: что мы знаем о британской королеве

20 апреляТехно

Во Вселенной ученые нашли "живого" двойника Земли

Новости партнеров

Онкологи рассказали, откуда берутся красные родинки
Онкологи рассказали, откуда берутся красные родинки
Ротару показала своє справжнє обличчя: як насправді вона виглядає
Ротару показала своє справжнє обличчя: як насправді вона виглядає
Шикарная украинка, ставшая изюминкой среди самых красивых бегуний
Шикарная украинка, ставшая изюминкой среди самых красивых бегуний
Помните маленькую Аврору? В этом году ей исполнится 29 лет
Помните маленькую Аврору? В этом году ей исполнится 29 лет
Ни грамма пользы: названа самая бесполезная каша
Ни грамма пользы: названа самая бесполезная каша
Видео. Свитолина показала зажигательный танец
Видео. Свитолина показала зажигательный танец
Раскрыт секрет молодости 72-летней Ротару
Раскрыт секрет молодости 72-летней Ротару
Вкусный лимонный пирог к чаю
Вкусный лимонный пирог к чаю