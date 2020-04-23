Владимир Зеленский рассказал о переживаниях дочери-подростка во время его президентства

Эмоциональное напряжение, по словам политика, сложнее всего переносит именно 15-летняя Александра

В среду, 22 апреля, в Украине презентовали фильм о том, как прошел первый год президентства Владимира Зеленского. В картине глава государства рассказывает, как сильно изменилась жизнь его семьи после объявления результатов выборов.

Семья Зеленского Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Жена Зеленского – Елена, их 15-летняя дочь Александра и 7-летний Кирилл уже год живут в условиях публичности, а рядом с ними постоянно находится охрана, которая не позволяет "остаться сам на сам со своими мыслями". Эмоциональное напряжение, по словам политика, сложнее всего переносит именно дочь-подросток.

"Мы научились так жить. Они понимают, что это ответственная страница не только моей жизни. Это ответственная страница в жизни нашей семьи. Есть какой-то дискомфорт научиться жить, когда рядом всегда охрана. Ты не можешь проводить время в одиночестве, это прежде всего касается моих детей. Особенно моя дочка, для нее очень важно сейчас оставаться наедине со своими мыслями, мечтами. И это проблема, это дискомфорт", – рассказывает Владимир Зеленский.

Для поездки в Азербайджан Елена Зеленская выбрала изысканное пальто – смотрите видео:

Напомним, Елена Зеленская перед введением карантина посетила школу в Киеве.

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