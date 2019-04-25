Владимир Зеленский в детстве: архивное фото

Будущий президент Украины ранее показал, как выглядел в детстве

Владимир Зеленский Фото: instagram.com/zelenskiy_official

41-летний шоумен Владимир Зеленский победил на президентских выборах 2019 и уже в течение месяца возглавит Украину. Сегодня.Lifestyle уже сообщили, кто заменит Владимира Зеленского в "95 Квартале", и рассказали трогательную историю любви будущего президента с супругой. Теперь хотим показать, как выглядел Владимир Зеленский в детстве.

Справедливости ради, стоит отметить, архивные фото семейства Зеленских найти в сети довольно сложно. Однако детским снимком, на котором будущий президент позирует с мамой, Владимир Зеленский поделился сам на своей странице в Instagram. Черно-белый кадр был опубликован в мае 2017 года, в День матери.

Маленький Владимир Зеленский с мамой Фото: instagram.com/zelenskiy_official

"Мамочка, с праздником тебя. Ты моё солнце. Как ты держишь этого кабанчика?)", – написал тогда Владимир Зеленский.

Ранее мы писали, что жена Зеленского Елена заявила, что хотела бы продолжить писать сценарии для "95 Квартала". О том, как изменится ее жизнь после инаугурации, будущая первая леди Украины пока всерьез не задумывалась.

Напомним, Наталья Могилевская ответила хейтерам, раскритиковавшим ее за поздравление Зеленского с победой на президентских выборах.

Владимир Зеленский будущий президент Украины - смотрите интересный сюжет:

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