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Владимир Зеленский впервые показал своих детей

Президент Украины поделился семейным фото

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:08
Владимир Зеленский впервые показал своих детей
Владимир Зеленский впервые показал своих детей
Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Владимир Зеленский, который недавно стал президентом Украины, впервые показал своих детей. В Международный день защиты детей экс-комик опубликовал в своем Instagram семейное фото, на котором запечатлен вместе с женой и двумя наследниками.

Смотрите, как прошла инаугурация Владимира Зеленского:

В кадре Владимир и Елена позируют с 15-летней дочерью Александрой и 6-летним сыном Кириллом. "Чтобы лучше понимать детей, надо иногда и самому становиться ребенком. Давайте оставим нашим детям страну, которой они будут гордиться", – подписал снимок Владимир.

Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

Елена Зеленская также разместила на своей странице в социальной сети несколько кадров с семейной фотосессии. В честь Дня детей первая леди поблагодарила своих чад и призналась им в любви. "В День защиты детей принято говорить о необходимость обеспечения прав ребенка и нарушать насущные вопросы детства. Дорогие взрослые, давайте будем говорить об этом не лишь сегодня, а каждый день, в любой момент помнить, что дети нуждаются в нашей любви, заботе и поддержке. Давайте помнить, что дети – это наше будущее, наше продолжение, наш завтрашний день, и делать все от нас зависящее, чтобы у всех детей было счастливое, безопасное, полноценное детство. Ведь счастливый взрослые выростают из счастливых детей. А сегодня я хочу сказать "спасибо" своим детям! Это не я вас защищала! Это вы нас с папой защищает своей любовью .... Люблю вас! Спасибо за защиту", – написала она.

Публикация от Olena Zelenska (@olenazelenska_official)

К слову, на фото Елена Зеленская позировала в длинном платье голубого цвета, с поясом на талии.

Ранее мы писали о том, что жена президента Зеленского Елена Зеленская завела аккаунт в Instagram.

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