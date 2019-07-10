Владу Яме – 37: ответы на популярные google-запросы

Известный украинский хореограф отмечает день рождения

Влад Яма Фото: instagram.com/vladyama_official

Сегодня, 10 июля, день рождения отмечает Влад Яма. Популярному украинскому хореографу исполняется 37 лет. Влад Яма долго шел к своей цели, и сегодня он востребованный артист, принимает участие во многих шоу в качестве члена жюри. Кроме успешной карьеры, Влад Яма может похвастаться счастливым браком и рождением сына.

Влад Яма откровенно рассказал о своих семейных тайнах. Детали в сюжете:

В честь дня рождения Влада Ямы Сегодня.Lifestyle собрали самые популярные google-запросы о нем.

Влад Яма Instаgram

Хореограф ведет страницу в Instаgram с сентября 2016 года. Влад Яма публикует кадры со съемок, а также нередко показывает свою семью. Первое опубликованное фото – архивное (конец 80-х). На нем Влад позирует в День знаний с букварем в руках.

Влад Яма в детстве Фото: instagram.com/vladyama_official

Влад Яма жена

Влад Яма женился на жгучей брюнетке Лилиане Кудлай в 2015 году, однако отношения начались еще в 2007-м, и сразу прошли испытание на прочность. Тогда Влад Яма участвовал в шоу "Танці з зірками" в паре с Натальей Могилевской, и им приписывали роман. Однако девшука ровно реагировала на слухи и доверилась любимому.

Влад и Лилиана скрывали отношения в течение 10 лет. Предложение руки и сердца состоялось в новогоднюю ночь, а свадьба прошла скромно – в кругу самых близких людей на теплоходе. Афишировать событие молодожены тоже не стали. Лишь спустя некоторое время пара рассекретила отношения, и сейчас звездный хореограф не перестает восхищаться супругой на своей странице в Instagram.

Влад Яма с супругой и сыном Фото: instagram.com/vladyama_official

Влад Яма дети

В 2016 году Влад и Лилиана стали родителями. У пары родился сын Леон. Время от времени звезда публикует его фото в соцсети, однако лицо мальчика супруги скрывают.

Влад Яма рост

Удивительно, но этот запрос тоже входит в пятерку самых популярных. Рост Влада Ямы – 1,8 м.

Влад Яма с волосами

Ну конечно! Недавно Влад Яма рассказал, что его мама долго не могла смириться с тем, что ее сын побрился налысо. Хореограф признался, что такое условие ему поставили в балете, где на тот момент он работал. Сложно поспорить, что "прическа" стала одной из визитных карточек звезды. Влад Яма с волосами выглядит так:

Влад Яма с волосами Фото: instagram.com/vladyama_official

Ранее мы также писали, что Влад Яма развеселил подписчиков смешным видео с женой.

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