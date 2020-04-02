Влетит в копейку: украинские звезды заговорили об убытках из-за отмены концертов

Артисты не знают, чем платить своей команде

После введения карантина в стране из-за пандемии коронавируса всем украинским звездам пришлось перенести концерты и массовые мероприятия. Теперь звезды вместо стадионов сидят дома и считают убытки!

Украинская певица Оля Полякова перенесла 14 концертов, а из-за убытков пришлось отложить домашнюю стройку. Но самое главное – звезда не знает, где теперь найти деньги на зарплату своему коллективу.

"Это большие деньги. Мне страшно! Я же не сама работаю, у меня огромный коллектив. Давайте все посидим три недели дома, а потом как дадим концерт!" – рассказала певица, анонсируя майские концерты на стадионах.

Оля Полякова Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Еще один исполнитель Виктор Павлик отложил концерты на два месяца: "Добрых два десятка концертов откладываю, в которые были вложены деньги – это реклама и афиша. Мы не садились и не считали эти затраты".

Подсчитать убытки не смог и Артем Пивоваров. Молодой исполнитель признался, что потерянные деньги еще не сосчитал: "Мне тяжело подсчитать, потому что это не концерт, а тур. Однозначно, влетит в копеечку".

Артем Пивоваров Фото: пресс-служба

А вот исполнителю Максу Барских из-за карантина пришлось перенести концерты в Швеции, Дании и Финляндии на осень.

Лидер группы "Антитела" Тарас Тополя признался, что музыканты пытаются пережить эти сложные времена: "У нас сейчас из-за карантина прервался тур Hello 2020. И, конечно, наши убытки исчисляются десятками тысяч долларов. В Польше и Чехии мы совсем отменили концерт. Перенесенные выступления в Украине требуют дополнительных затрат.

"Антитела" Фото: пресс-служба

Также мировые звезды запустили флешмоб #istayhomefor для того, чтобы на своем примере показать, как важно самоизолироваться.

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