Вместе 20 лет: Анастасия Приходько показала фотографии с венчания

Год назад певица и ее муж скрепили свой союз в храме

В 2019 году певица Анастасия Приходько и ее муж Александр обвенчались в храме. Спустя год артистка показала фотографии с церемонии, которая прошла в одном из храмов Киева.

Свою личную жизнь Анастасия Приходько не афиширует. В 2013 году она расписалась со своим вторым мужем Александром, от которого в 2015-м родила сына. Через несколько лет пара решила укрепить любовный союз в церкви.

"Мы знаем друг друга 20 лет, расписаны 7 лет. Сегодня один год, как мы обвенчались", – написала Приходько в Facebook.

Анастасия Приходько обвенчалась с мужем Фото: Facebook Анастасии Приходько Анастасия Приходько обвенчалась с мужем Фото: Facebook Анастасии Приходько Анастасия Приходько обвенчалась с мужем Фото: Facebook Анастасии Приходько Анастасия Приходько обвенчалась с мужем Фото: Facebook Анастасии Приходько Анастасия Приходько обвенчалась с мужем Фото: Facebook Анастасии Приходько 1/5

На снимках, сделанных во время церемонии, у церкви и на берегу реки, Анастасия запечатлена в белом свадебном платье с кружевом и в фате. Ее возлюбленный надел черный костюм и галстук.

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У Анастасии Приходько также есть старшая дочь, которую она родила от абхазского бизнесмена Нурика Кухилавы. С ним звезда также венчалась в церкви.

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