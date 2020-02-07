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Как давно у Киану Ривза роман с 47-летней художницей: подруга раскрыла секрет

Влюбленные избегают внимания прессы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:40
Киану Ривз с Александрой Грант
Киану Ривз с Александрой Грант
Фото: Getty Images

Четыре месяца назад в прессе появилась информация о том, что канадский актер Киану Ривз оставил статус "вечного холостяка" и завел роман с 47-летней американской художницей Александрой Грант. Более того, в СМИ появилась информация о их помолвке. Близкие источники в окружении актера уверяли, что впервые после потери новорожденной дочери и возлюбленной он почувствовал себя счастливым.

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Актриса и близкая подруга художницы Дженнифер Тилли рассказала изданию Page Six, что ажиотаж в прессе вокруг их романа удивил ее.

"Я помню, как несколько лет назад Грант сказала: "Киану Ривз – мой парень", и я такая: "Подожди-ка. Что-что-что?..". Она была такой крутой, и я до этого момента думала, что она лесбиянка", – рассказала подруга Александры.

По ее словам, влюбленные даже и не пытались скрывать свои романтические отношения: "Все стали говорить "это его новая девушка" только потому, что Александра сходила с ним на несколько публичных мероприятий. Просто вообще-то они встречаются уже несколько лет, и она часто с ним выходит, просто раньше никто не обращал на это внимания".

Киану Ривз с Александрой Гранте
Киану Ривз с Александрой Гранте
Фото: Getty Images

Также по ее словам, Киану не очень любит быть в центре внимания, ведь он довольно сдержанный и скромный человек, которому не нравится чувствовать пристальные взгляды.

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"Это не какой-то ослепительный своей красотой голливудский роман. Ривз очень хороший, и ему очень повезло с ней. Александра – очень тихая, сдержанная, элегантная женщина", – отметила Дженнифер Тилли.

Напомним, впервые пару заметили на гала-вечере Art + Film в Лос-Анджелесе. Звезды, держась за руки, с удовольствием позировали перед камерами фотографов, но официального заявления касательно их отношений не делали.

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