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Внебрачная дочь короля Бельгии выборола в суде титул принцессы

Сегодня, 16:15

К Дельфине Боэль теперь должны обращаться "Ваше королевское величество"

В Бельгии появилась еще одна принцесса. Все дело в том, что внебрачная дочь короля Альберта ІІ Дельфина Боэль выиграла в суде право на монарший титул.

Апелляционный суд Брюсселя постановил, что теперь женщина может иметь фамилию своего биологического отца. При этом обращаться к ней должны "Ваше королевское величество". Все привилегии распространяются и на двух ее детей.

То, что король Бельгии – ее настоящий отец, Дельфина Боэль заявила еще в 2005 году. Но в суд подала только через 8 лет, когда Альберт ІІ отрекся от престола и потерял иммунитет.

Сейчас экс-король должен также компенсировать юридические расходы в размере девяти тысяч евро.

Тем временем в Лондоне за участие в экологической акции задержали принцессу из Бельгии – 61-летнюю Марию Эсмеральду.

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Источники: Сегодня , instagram/delphine_boel
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