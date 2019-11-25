Внебрачный сын Арнольда Шварценеггера поразил схожестью с отцом: фото

22-летний Джозеф Баэна повторил образ отца в молодости

Внебрачный сын легендарного актера Арнольда Шварценеггера, который едва не умер во время операции, повторил образ звездного отца в молодости и удивил потрясающей схожестью с ним.

Сина Джозефа Баэну, которому сейчас 22 года, актеру родила экс-домработница Милдред Баэна. Парень занимается бодибилдингом и даже неоднократно завоевывал престижный титул "Мистер Олимпия". На своей странице в Instagram звездный сын разместил новые снимки, на которых он предстал в образе отца в молодом возрасте, демонстрируя накачанные бицепсы. Подписчики в один голос отметили, что Джозеф – вылитая копия Арнольда Шварценеггера.

INSTAGRAM

72-летний актер – звезда фильмов "Терминатор" с внебрачным сыном в прекрасных отношениях, несмотря на то что измена с его матерью разрушила его брак с экс-супругой Марией Шрайвер.

Напомним, что ранее Арнольд Шварценеггер зачитал рэп. "Терминатор" записал совместный трек с австрийским музыкантом Андреасом Габалье.

Также недавно Арнольда Шварценеггера срочно эвакуировали из его дома в Калифорнии.

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