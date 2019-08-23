Внебрачный сын Шварценеггера пошел по стопам отца: фото

21-летний парень продемонстрировал свои достижения

Арнольд Шварценеггер с сыном Фото: instagram.com/projoe2

Еще в 2011 году стало известно, что у 72-летнего Арнольда Шварценеггера есть внебрачный ребенок. Тогда это стало резонансной новостью, особенно учитывая тот факт, что мальчика родила бывшая горничная звезды – Милдред Патрисия Баэна. Примечательно, что о внебрачном сыне Шварценеггер рассказал своей супруге лишь после того, как покинул пост губернатора Калифорнии.

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Тем временем 21-летний Джозеф Баэна пошел по стопам своего звездного отца. На странице в Instagram парень публикует снимки, на которых демонстрирует регулярные занятия в спортзале и превосходные результаты своего труда. Джозеф неоднократно отмечал, что тренируется вместе с отцом Арнольдом Шварценеггером.



Внебрачный сын Шварценеггера стал бодибилдером Фото: instagram.com/projoe2

Джозеф Баэна пошел по стопам отца Фото: instagram.com/projoe2

Сын Арнольда Шварценеггера показал результаты тренировок Фото: instagram.com/projoe2

Отметим, кроме 21-летнего Джозефа, у Арнольда Шварценеггера есть еще четверо детей: дочери Кэтрин и Кристина, а также сыновья Патрик и Кристофер.

Ранее мы также писали, что дочь Арнольда Шварценеггера Кэтрин вышла замуж. В сети появились невероятные свадебные фото.

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