Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Внебрачный сын Шварценеггера пошел по стопам отца: фото

21-летний парень продемонстрировал свои достижения

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:34
Арнольд Шварценеггер с сыном
Арнольд Шварценеггер с сыном
Фото: instagram.com/projoe2

Еще в 2011 году стало известно, что у 72-летнего Арнольда Шварценеггера есть внебрачный ребенок. Тогда это стало резонансной новостью, особенно учитывая тот факт, что мальчика родила бывшая горничная звезды – Милдред Патрисия Баэна. Примечательно, что о внебрачном сыне Шварценеггер рассказал своей супруге лишь после того, как покинул пост губернатора Калифорнии.

Узнайте также подробности отношений Арнольда Шварценеггера и Марии Шрайвер:

Тем временем 21-летний Джозеф Баэна пошел по стопам своего звездного отца. На странице в Instagram парень публикует снимки, на которых демонстрирует регулярные занятия в спортзале и превосходные результаты своего труда. Джозеф неоднократно отмечал, что тренируется вместе с отцом Арнольдом Шварценеггером.


Внебрачный сын Шварценеггера стал бодибилдером
Внебрачный сын Шварценеггера стал бодибилдером
Фото: instagram.com/projoe2

Джозеф Баэна пошел по стопам отца
Джозеф Баэна пошел по стопам отца
Фото: instagram.com/projoe2

Сын Арнольда Шварценеггера показал результаты тренировок
Сын Арнольда Шварценеггера показал результаты тренировок
Фото: instagram.com/projoe2

Отметим, кроме 21-летнего Джозефа, у Арнольда Шварценеггера есть еще четверо детей: дочери Кэтрин и Кристина, а также сыновья Патрик и Кристофер.

Ранее мы также писали, что дочь Арнольда Шварценеггера Кэтрин вышла замуж. В сети появились невероятные свадебные фото.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
"Оставлю его здесь": Анджелина Джоли расплакалась из-за сына Армин ван Бюрен рассказал о своей жене и детях Джордж Клуни узнал о внебрачной дочери - СМИ Без Брэдли Купера: Ирина Шейк проводит время с дочерью
бодибилдинг Арнольд Шварценеггер дети звезд
Реклама

Новости партнеров

Запрещенные вещи при жарке рыбы
Запрещенные вещи при жарке рыбы
Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?
Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?
Быстрая запеканка из кабачков и помидоров: пошаговый рецепт
Быстрая запеканка из кабачков и помидоров: пошаговый рецепт
Рецепт печени от бабушки Шагане: тает во рту
Рецепт печени от бабушки Шагане: тает во рту

Популярные статьи

Вчера, 13:30Шоу-бизнес

"Оставлю его здесь": Анджелина Джоли расплакалась из-за сына

Вчера, 12:01Шоу-бизнес

"Что с ней?": украинская певица шокировала внешним видом

Вчера, 10:26Fun

Бузову на Бали обокрали и довели до слез обезьяны: забавное видео

Вчера, 06:00Психология

Гороскоп на 22 августа: все знаки зодиака

21 августаEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

21 августаFun

"Грязные танцы" украинки в фонтане попали на видео

21 августаШоу-бизнес

Софии Ротару приписывают роман с экс-бойфрендом Татьяны Булановой: фото

21 августаШоу-бизнес

Ирина Билык опубликовала редкое фото с семьей

21 августаTravel

Куда поехать на День Независимости 2019: увлекательные туры

21 августаШоу-бизнес

Алла Пугачева в молодости: в сети появились раритетные кадры

20 августаТехно

Гигантский шар из космоса ночью осветил остров: что это было

20 августаШоу-бизнес

"Семья": экс-супруг Ани Лорак показал новое фото возлюбленной

20 августаFood

"МастерШеф" 9 сезон: на кастинг пришла экс-"холостячка" Натали

20 августаШоу-бизнес

Известная украинская актриса откровенно рассказала о домашнем насилии

20 августаTravel

Forbes назвал украинский город, куда лучше поехать вместо Парижа

20 августаFun

Медведица с крыльями: в Чернобыле нашли необычное существо (фото)

Новости партнеров

Красотка дня: фитнес-модель Аманда Маноэла на велосипеде. Фото
Красотка дня: фитнес-модель Аманда Маноэла на велосипеде. Фото
Велосипедистка дня: трековая велогонщица Орла Уолш
Велосипедистка дня: трековая велогонщица Орла Уолш
Водная диета: худей быстро и дешево
Водная диета: худей быстро и дешево
Чем лечить укусы комаров: 5 проверенных народных средств
Чем лечить укусы комаров: 5 проверенных народных средств
Продукты и элементы для роста волос
Продукты и элементы для роста волос
Песок в почках: причины
Песок в почках: причины
Як вибрати кавун: 4 прості правила
Як вибрати кавун: 4 прості правила
2 ведра помидоров с куста - реально: советы экспертов
2 ведра помидоров с куста - реально: советы экспертов