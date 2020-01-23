Внезапно умер сын известной российской актрисы Раисы Рязановой

Актер Данила Перов скончался на 52 году жизни

Раиса Рязанова Фото: instagram.com/raisa_ryazanova

Лишь недавно мы сообщали о смерти основателя группы "Ляпис Трубецкой", а теперь стало известно, что умер сын известной российской актрисы Раисы Рязановой. Данила Перов умер в возрасте 51 года. Об этом говорится на сайте "Содружества актеров Таганки".

Недавно также умерла мать Селин Дион. Подробности в сюжете:

Так, сообщается, что заслуженный артист России Данила Перов скончался прошлой ночью.

"Дорогие друзья, коллеги! Сегодня ночью, скоропостижно скончался наш друг, товарищ и брат, Заслуженный артист России Данила Перов. Невозможно осознать и принять эту утрату, доброго, отзывчивого и любимого всеми нами Данилы. Будем помнить, любить и поминать добрым словом. Коллектив театра", – говорится в сообщении.

Раиса Рязанова с сыном Данилой Перовым Фото: Instagram.com

Как сообщают росСМИ, причиной смерти сына Раисы Рязановой – оторвавшийся тромб. О смерти Данилы Перова в Facebook также написала российская актриса Елена Скороходова.

"У Раисы Ивановны Рязановой умер единственный сын Даниил. 1968-го года рождения. Какая боль! Причина – тромб. На фото она с сыном и внуком. Хорошо, что есть внук, но пережить сына – это страшно. Царствие Небесное Даниилу. Мои соболезнования Раисе Ивановне", – пишет артистка.

Отметим, Данила Перов работал в "Содружестве театров Таганки" с 1994 года. В 2012-м получил звание заслуженного артиста РФ.

Ранее мы также писали, что умер режиссер "Чародеев" и "Приключений Электроника" Константин Бромберг.

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