Внучка Елизаветы II обручилась: кто избранник принцессы Беатрис

Королевская семья готовится к масштабному событию – свадьбе

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелло Моцци Фото: Instagram.com

Внучка королевы Британии Елизаветы II, которая недавно запретила упоминать о Меган Маркл в ее присутствии, в начале сентября обручилась. Избранником принцессы Беатрис стал 34-летний итальянец Эдоардо Мапелло Моцци.

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О предстоящей королевской свадьбе сообщили на официальной странице Елизаветы II и принца Филиппа в Instagram.

"Герцог и герцогиня Йоркские рады объявить о помолвке принцессы Беатрис с мистером Эдоардо Мапелло Моцци. Ее Королевское Высочество и господин Мапелло Моцци обручились в Италии в начале этого месяца. Свадьба состоится в 2020 году. Эта фотография была сделана принцессой Евгенией в Италии", – сказано в официальном заявлении.

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Сами молодожены также прокомментировали предстоящую свадьбу и отметили, что безумно счастливы сообщить о таком важном событии: "Мы очень рады, что можем поделиться новостями о нашей недавней встрече. Мы оба очень рады, что вместе начинаем это жизненное приключение, и не можем дождаться свадьбы".

Помолвочное кольцо принцессы Беатрис Фото: Instagram.com

Напомним, что буквально на этих выходных королевская семья вернулась со свадьбы подруги Меган Маркл. Экс-актриса появилась на торжестве в наряде за 11 тысяч долларов.

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