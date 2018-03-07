Внучка Грейс Келли выходит замуж за экс-мужа российской модели

Сегодня, 16:30

Предложение руки и сердца своей возлюбленной Димитрий сделал в минувшие выходные

Шарлотта Казираги с женихом. Фото: AFP
Шарлотта Казираги с женихом. Фото: AFP

Внучка Грейс Келли и племянница князя Монако Альбера II – Шарлотта Казираги – помолвлена с сыном французской актрисы Кароль Буке продюсером Димитрием Рассамом. Об этом сообщает французский Vanity Fair, ссылаясь на подтверждение представителя семьи Шарлотты. Предложение руки и сердца своей возлюбленной Димитрий сделал в минувшие выходные, когда они находились в Париже.

"Димитрий хотел сделать предложение в Париже. Шарлотта сразу же ответила "да". После этого они стали гостями церемонии вручения премии "Сезар", где впервые появились в новом статусе, но о нем тогда никто не знал. Они очень любят друг друга. Обе семьи пребывают в восторге от этой новости", – сообщает источник Vanity Fair.

У Димитрия, как и у Шарлотты, есть ребенок: вместе с уроженкой Тулы – моделью Машей Новоселовой – он воспитывает 6-летнюю дочь Дарью. Шарлотта в 2013 году родила сына Рафаэля от французского актера Гада Эльмалеха.

Напомним, 26-летняя американская модель Эмили Ратаковски неожиданно для многих вышла замуж.
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