Внучка Нины Матвиенко впервые спела на всю страну

Ульяна Матвиенко спела в эфире шоу "Ранок з Україною"

Внучка Нины Матвиенко впервые спела на всю страну Фото: пресс-служба канала "Украина"

Когда мы говорим "украинская песня", сразу же вспоминаем невероятную певицу Нину Матвиенко. Зрителей канала "Украина" ждал приятный сюрприз: студию программы "Ранок з Україною" посетила Нина Матвиенко с дочерью Тоней и внучкой Ульяной.

Семья Нины Матвиенко поддержала чуткий флешмоб, который становится все более популярным в мире. Суть флешмоба в том, что несколько поколений женщин зовут друг друга и появляются в кадре. А главная цель – напомнить о том, как важно поддерживать дружеские отношения в семье, сохраняя связь между поколениями.

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"Берегите свою семью, это основа жизни", – отметила Нина Матвиенко, появившись в кадре.

INSTAGRAM (@ranok_ua) on Feb 11, 2019 at 12:19am PST

А после этого талантливые и певчие гости "Ранку з Україною" Нина, Тоня и Ульяна добавили душевности и теплоты. В прямом эфире программы они впервые представили "трио Матвиенко", исполнив вместе украинскую песню с призывом поддерживать семейные традиции.

Отметим, что для 20-летней дочери Тони Матвиенко, Ульяны, это было дебютное выступление на всю страну.

Смотрите программу "Ранок з Україною" с ведущими Лилией Ребрик, Григорием Германом, Сергеем Зениным и Светланой Катренко по будням в 6:30 на канале "Украина".

Напомним, ранее в эксклюзивном комментарии "Ранку з Україною" Алина Гросу призналась, как ее парень относится к внешности певицы.

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