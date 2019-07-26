Внучка Ротару наслаждается в Италии романтикой с бойфрендом: фото

18-летняя София отдыхает на элитном курорте

София Евдокименко Фото: instagram.com/iamsofiaeve

Внучка украинской певицы Софии Ротару только недавно начала афишировать свои отношения с возлюбленным по имени Марко Дюменил. Теперь влюбленная пара проводит вместе время за границей и активно публикует романтические кадры.

Как отметила свой юбилей София Ротару – смотрите видео:

Сейчас София Евдокименко находится вместе с Марко на отдыхе в итальянском Портофино и делится яркими кадрами. На свежем фото влюбленные занимаются вместе водными развлечениями на фоне невероятной красоты – скал и бухт Лигурийского моря. Молодые люди выглядят красивыми и беззаботными.

24 Июл 2019 в 8:30 PDT INSTAGRAM (@iamsofiaeve)

"Фантастический день в Портофино", – написала под фото внучка известной певицы.

Отметим, что национальность парня внучки Софии Ротару неизвестна, однако наиболее часто Марко публикует фото с геолокациями Великобритания, Франция, Италия.

Напомним, внучка Софии Ротару, которую назвали в честь знаменитой бабушки, София Евдокименко из моделей решила податься в певицы. 18-летняя девушка записала свой первый англоязычный сингл под названием Unbreakable.

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