Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Внучка Ротару наслаждается в Италии романтикой с бойфрендом: фото

18-летняя София отдыхает на элитном курорте

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:00
София Евдокименко
София Евдокименко
Фото: instagram.com/iamsofiaeve

Внучка украинской певицы Софии Ротару только недавно начала афишировать свои отношения с возлюбленным по имени Марко Дюменил. Теперь влюбленная пара проводит вместе время за границей и активно публикует романтические кадры. 

Как отметила свой юбилей София Ротару – смотрите видео:

Сейчас София Евдокименко находится вместе с Марко на отдыхе в итальянском Портофино и делится яркими кадрами. На свежем фото влюбленные занимаются вместе водными развлечениями на фоне невероятной красоты – скал и бухт Лигурийского моря. Молодые люди выглядят красивыми и беззаботными. 

INSTAGRAM (@iamsofiaeve)

"Фантастический день в Портофино",  – написала под фото внучка известной певицы. 

Отметим, что национальность парня внучки Софии Ротару неизвестна, однако наиболее часто Марко публикует фото с геолокациями Великобритания, Франция, Италия.

Напомним, внучка Софии Ротару, которую назвали в честь знаменитой бабушки, София Евдокименко из моделей решила податься в певицы. 18-летняя девушка записала свой первый англоязычный сингл под названием Unbreakable.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
София Ротару рассказала, что думает о творчестве своей внучки София Ротару показала, как отметила день рождения внука Внучка Софии Ротару показала яркие зимние фото
шоу-бизнес София Ротару София Евдокименко
Реклама

Новости партнеров

Как родителям понять: ребенок гений или недотепа?
Как родителям понять: ребенок гений или недотепа?
15 фото, доказывающие, что кошки и собаки не домашние животные
15 фото, доказывающие, что кошки и собаки не домашние животные
Ученые рассказали, кому не стоит становиться веганом
Ученые рассказали, кому не стоит становиться веганом
Потап откровенно рассказал о реакции сына на его свадьбу с Настей
Потап откровенно рассказал о реакции сына на его свадьбу с Настей

Популярные статьи

Сегодня, 09:00Food

Тайны суперфуда: все, что нужно знать о спирулине, и ТОП-3 способа приема

Сегодня, 07:30Food

Чем полезна курага для здоровья

Вчера, 17:25Fun

25 июля: какой сегодня праздник, приметы дня, что нельзя делать

Вчера, 12:00Шоу-бизнес

44-летняя известная певица беременна первенцем: фото

Вчера, 09:59Fun

Видеошок: пес пожертвовал собой ради спасения годовалого малыша

Вчера, 09:00Food

Как приготовить идеальное песочное тесто

Вчера, 07:00Events

Гороскоп на сегодня по картам Таро для всех знаков зодиака

24 июляWellness

Лечение поджелудочной: лучшие народные средства

24 июляFun

Невеста в прозрачном платье повергла сеть в шок

23 июляEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

23 июляFun

23 июля: какой сегодня праздник, приметы дня, что нельзя делать

23 июляFun

Студентка два года не мыла голову шампунем: как выглядят ее волосы сейчас

23 июляEvents

Выходные дни и праздники в августе 2019 года в Украине

23 июляFun

Появился простой тест, определяющий самых умных людей

23 июляШоу-бизнес

"Сильно ошибся": Топалов удивил признанием о свадьбе в Италии

23 июляFun

Дом за один евро: в Швейцарии распродают недвижимость

Новости партнеров

10 мужских недостатков, с которыми женщина никогда не смирится
10 мужских недостатков, с которыми женщина никогда не смирится
Как мужчины убивают своих жен
Как мужчины убивают своих жен
Известно, что замедляет развитие умственных способностей
Известно, что замедляет развитие умственных способностей
Ученые рассказали, как омолодить мозг на 10 лет
Ученые рассказали, как омолодить мозг на 10 лет
9 признаков того, что у тебя передозировка кофеином
9 признаков того, что у тебя передозировка кофеином
В чем польза бега для мужчин?
В чем польза бега для мужчин?
Оксана Мороз — о виртуальных кладбищах и вымирании Facebook
Оксана Мороз — о виртуальных кладбищах и вымирании Facebook
Григорию Лепсу запретили въезд в Литву
Григорию Лепсу запретили въезд в Литву
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь