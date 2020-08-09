Внучка Ротару поделилась кадрами с празднования 73-летия певицы

7 августа София Ротару отметила свой день рождения

Певица София Ротару 7 августа отметила свой 73-й день рождения. Ее внучка София Евдокименко, которая недавно сообщила о разрыве с бойфрендом-иностранцем, поделилась в Сети кадрами с праздника народной артистки, показав, как сейчас выглядит ее звездная бабушка.

В Instagram-аккаунте Софии опубликован пост с несколькими снимками, сделанными на празднике в честь Ротару. В кадре певица запечатлена в окружении самых близких: сына Руслана, его жены Светланы, внуков Анатолия и Софии.

София Ротару с семьей Фото: instagram.com/iamsofiaeve

София Ротару для праздника в узком кругу родных выбрала длинное платье с широкими рукавами и черно-голубым принтом, сделала легкий макияж и свою традиционную укладку.

София Ротару с внуками Фото: instagram.com/iamsofiaeve

В комментариях к публикации пользователи Сети засыпали прекрасную семью комплиментами, а кто-то отметил, что София Ротару не выглядит на свой возраст:

"Насчет возраста все нас точно обманывают! Никак, никак не может быть Софии Михайловне больше 40", – написал один из пользователей социальной сети.

София Ротару отметила 73-летие Фото: instagram.com/iamsofiaeve

Напомним, что ранее сын Софии Ротару показал трогательное фото родителей. Кроме того, София Ротару призналась, что из-за коронавируса потеряла сотни тысяч евро.

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