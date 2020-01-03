Внучка Софии Ротару подралась с Брэдли Купером

София Евдокименко увлекается боксом

София Евдокименко Фото: instagram.com/iamsofiaeve

Внучка народной артистки Софии Ротару – 19-летняя София Евдокименко подралась с Брэдли Купером. Оказывается, девушка занимается боксом и недавно ей выпал шанс позаниматься с известным актером.

Смотрите ролик о хобби знаменитостей:

София учится в престижной нью-йоркской школе дизайна Parsons School of Design. Кроме пения, она также занимается пилатесом, позирует для модных брендов, а с недавних пор еще и увлекается боксом. О том, что ей посчастливилось потренироваться с бывшим возлюбленным российской супермодели Ирины Шейк, София рассказала своим фолловерам в социальной сети.

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В insta-сторис внучка Ротару отвечала на вопросы подписчиков и рассказала о запоминающейся истории, случившейся с ней в Нью-Йорке.

"Последняя тренировка 2019 запомнилась бокс спаррингом с Брэдли Купером. Спасибо моему тренеру Робу", – написала София.

Фото: instagram.com/stories/iamsofiaeve/

К слову, Брэдли Купер давно занимается спортом и часто посещает тренажерный зал. Он также является фанатом американского футбола и мотоциклов.

Напомним, что ранее София Евдокименко поделилась семейным фото у новогодней елки, где запечатлена вместе со знаменитой бабушкой, братом и родителями.

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