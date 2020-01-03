Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Внучка Софии Ротару подралась с Брэдли Купером

София Евдокименко увлекается боксом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:40
София Евдокименко
София Евдокименко
Фото: instagram.com/iamsofiaeve

Внучка народной артистки Софии Ротару – 19-летняя София Евдокименко подралась с Брэдли Купером. Оказывается, девушка занимается боксом и недавно ей выпал шанс позаниматься с известным актером.

Смотрите ролик о хобби знаменитостей:

София учится в престижной нью-йоркской школе дизайна Parsons School of Design. Кроме пения, она также занимается пилатесом, позирует для модных брендов, а с недавних пор еще и увлекается боксом. О том, что ей посчастливилось потренироваться с бывшим возлюбленным российской супермодели Ирины Шейк, София рассказала своим фолловерам в социальной сети.

INSTAGRAM

В insta-сторис внучка Ротару отвечала на вопросы подписчиков и рассказала о запоминающейся истории, случившейся с ней в Нью-Йорке.

"Последняя тренировка 2019 запомнилась бокс спаррингом с Брэдли Купером. Спасибо моему тренеру Робу", – написала София.

Фото: instagram.com/stories/iamsofiaeve/

К слову, Брэдли Купер давно занимается спортом и часто посещает тренажерный зал. Он также является фанатом американского футбола и мотоциклов.

Напомним, что ранее София Евдокименко поделилась семейным фото у новогодней елки, где запечатлена вместе со знаменитой бабушкой, братом и родителями.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
София Ротару выступила на российском новогоднем шоу "Мы создали историю любви": Леди Гага рассказала правду о романе с Брэдли Купером Руслан Квинта о внучке Софии Ротару: "У меня на руке остался след от ее укуса"
внучка София Ротару Брэдли Купер София Евдокименко
Реклама

Новости партнеров

Что стало с родными Кобзона, спустя полтора года после его смерти
Что стало с родными Кобзона, спустя полтора года после его смерти
Шепелев впервые показал возлюбленную после смерти Фриске
Шепелев впервые показал возлюбленную после смерти Фриске
Декупаж в ванной комнате (16 фото): красивые варианты оформления
Декупаж в ванной комнате (16 фото): красивые варианты оформления
Скандал в семье Даны Борисовой: во всем виновата дочка?
Скандал в семье Даны Борисовой: во всем виновата дочка?
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 12:17Fun

Лучшие колядки 2020 на украинском языке

Вчера, 18:33Fun

Когда щедруют, посевают и колядуют в Украине в 2020 году

Вчера, 13:59Шоу-бизнес

Нарушила молчание: Анастасия Заворотнюк обратилась к поклонникам

Вчера, 13:16Шоу-бизнес

В Новый год с шиком! Мелания Трамп затмила всех своим образом на новогодней вечеринке

Вчера, 12:06Food

Рождественские блюда в Украине: что должно быть на праздничном столе

Вчера, 09:08Техно

Windows 7 осталось "жить" две недели: что будет дальше

1 январяТехно

Электромобили хуже дизеля для экологии: мнение Mazda

1 январяEvents

Поздравления с Новым годом 2020: стихи, смс и яркие открытки

1 январяEvents

Новый год 2020: красивые открытки, картинки и поздравления

1 январяEvents

Открытки и поздравления с Новым 2020 годом

1 январяEvents

Поздравления с Новым годом 2020: красивые стихи и короткие смс

1 январяFood

Как сделать шипучку от похмелья: рецепт, проверенный временем

31 декабря 2019Fun

Год Крысы 2020: что ни в коем случае нельзя делать и приметы

31 декабря 2019Fun

Поздравления с наступающим Новым годом 2020 в стихах, открытки и картинки

31 декабря 2019Fun

Поздравления с наступающим Новым годом 2020 в прозе, картинки и открытки

31 декабря 2019Психология

Гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака: прогноз от астролога

Новости партнеров

Как наши обиды влияют на то, чем мы болеем
Как наши обиды влияют на то, чем мы болеем
Как узнать, что мужчина вас не любит: 5 признаков
Как узнать, что мужчина вас не любит: 5 признаков
Реставрация и ремонт кухонной мебели
Реставрация и ремонт кухонной мебели
На Брежневой сидит лучше: жена Меладзе в платье затмила артистку
На Брежневой сидит лучше: жена Меладзе в платье затмила артистку
10 знаменитостей, которые умерли на пике славы
10 знаменитостей, которые умерли на пике славы
Стало известно, как быстро стабилизировать давление
Стало известно, как быстро стабилизировать давление
«Я была им очарована»: Михальчик вспомнила о романе с Шульгиным
«Я была им очарована»: Михальчик вспомнила о романе с Шульгиным
Хочу просто насладиться своей жизнью: Бузова отказалась от работы
Хочу просто насладиться своей жизнью: Бузова отказалась от работы