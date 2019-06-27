Внучка Софии Ротару показала бойфренда

София Евдокименко встречается с парнем-иностранцем

Внучка Софии Ротару - София Евдокименко Фото: instagram.com/iamsofiaeve

Внучка Софии Ротару недавно отметила 18-летие в кругу самых близких людей – родителей, звездной бабушки, брата и возлюбленного Марко Дюменила. Несмотря на юный возраст, София Евдокименко уже дефилировала по самым желанным мировым подиумам. Личную жизнь Соня старается не афишировать, однако и не скрывает, что встречается с парнем.

Как отметила свой юбилей София Ротару – смотрите видео:

Судя по всему, у девушки серьезные отношения с возлюбленным. Пара часто путешествует вместе. И если фото с бойфрендом на странице Софии Евдокименко – редкость, то сам Марко Дюменил регулярно публикует снимки с любимой. Национальность парня внучки Софии Ротару неизвестна, однако наиболее часто Марко публикует фото с геолокациями Великобритания, Франция, Италия.

София Евдокименко и Марко Дюменил/instagram.com/stories/iamsofiaeve

Внучка Софии Ротару показала бойфренда Фото: instagram.com/marcodumenil

София Евдокименко с возлюбленным в Париже Фото: instagram.com/marcodumenil

София Евдокименко и Марко Дюменил Фото: instagram.com/marcodumenil

Отметим, девушка уже несколько лет успешно строит модельную карьеру, а недавно София Евдокименко очаровала красивыми ножками в мини-платье.

Кроме этого, внучка Софии Ротару, которую назвали в честь знаменитой бабушки, София Евдокименко из моделей решила податься в певицы. 18-летняя девушка записала свой первый англоязычный сингл под названием Unbreakable.

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