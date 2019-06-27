Внучка Софии Ротару показала бойфренда
София Евдокименко встречается с парнем-иностранцем
Внучка Софии Ротару недавно отметила 18-летие в кругу самых близких людей – родителей, звездной бабушки, брата и возлюбленного Марко Дюменила. Несмотря на юный возраст, София Евдокименко уже дефилировала по самым желанным мировым подиумам. Личную жизнь Соня старается не афишировать, однако и не скрывает, что встречается с парнем.
Как отметила свой юбилей София Ротару – смотрите видео:
Судя по всему, у девушки серьезные отношения с возлюбленным. Пара часто путешествует вместе. И если фото с бойфрендом на странице Софии Евдокименко – редкость, то сам Марко Дюменил регулярно публикует снимки с любимой. Национальность парня внучки Софии Ротару неизвестна, однако наиболее часто Марко публикует фото с геолокациями Великобритания, Франция, Италия.
Отметим, девушка уже несколько лет успешно строит модельную карьеру, а недавно София Евдокименко очаровала красивыми ножками в мини-платье.
Кроме этого, внучка Софии Ротару, которую назвали в честь знаменитой бабушки, София Евдокименко из моделей решила податься в певицы. 18-летняя девушка записала свой первый англоязычный сингл под названием Unbreakable.
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