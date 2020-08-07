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Внучка Софии Ротару показала, как украсили дом ко дню рождения певицы: фото

Сегодня, 15:44

Родные Ротару расставили по дому связки надувных шаров и огромные букеты роз

Сегодня, 7 августа, легендарная украинская певица София Ротару отмечает свое 73-летие. Ее уже успели поздравить сын Руслан и невестка Светлана.

Теперь же в своем Instagram-аккаунте 19-летняя внучка Ротару София Евдокименко опубликовала короткое видео, на котором показала, как к празднику был украшен дом их семьи.

Повсюду были расставлены связки с надувными шариками в виде короны, единорогов, и зайцев, а также – шикарные букеты роз.

Скриншот: instagram.com/iamsofiaeve

София отметила свою бабушку в публикации и написала на английском: "С днем рождения". Похоже, что вся семья собралась вместе и будут отмечать день рождения певицы.

Отметим, что до карантина София Евдокименко много времени проводила в Нью-Йорке, где она жила и училась в университете. Девушка также увлекается модельным бизнесом – ранее ее нередко можно было увидеть на подиумах модных показов и на fashion-фотосессиях.

Ранее в честь 73-летия Софии Ротару Сегодня.Lifestyle публиковали подборку архивных фото певицы – узнайте, как легендарная артистка выглядела в молодости.

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