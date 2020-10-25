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Внучка Софии Ротару показала своего нового бойфренда (фото)

Сегодня, 20:25

Летом девушка сообщила о разрыве с Марко Дюменилом

Внучка Софии Ротару показала своего нового избранника. Летом девушка сообщила о разрыве с бойфрендом-иностранцем, а уже сейчас опубликовала видео с другим молодым человеком.

В Instastories 19-летняя София разместила короткое видео, где улыбалась на камеру. Позади нее стоял парень, который обнял и поцеловал девушку.

Фото: instagram.com/iamsofiaeve

Имя своего спутника София не сообщила. Как и то, сколько они вместе.

Фото: instagram.com/iamsofiaeve

Ранее внучка известной певицы встречалась с Марко Дюменилом. Экс-влюбленные обожали путешествовать вместе по миру, публиковать совместные фото в соцсетях, но внезапно они разорвали отношения. Об этом София сообщила спустя несколько месяцев после разрыва.

Отметим, что София Евдокименко учится в Нью-Йорке в Новой школе дизайна. Это учебное заведение считается одним из самых престижных в мире. Попутно она строит модельную карьеру.

Недавно мы писали, что Слава Каминская прокомментировала слухи о романе с экс-депутатом.

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