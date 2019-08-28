Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Внучка Софии Ротару уезжает в США

18-летняя девушка поступила в известную школу дизайна

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:11
София Евдокименко
София Евдокименко
Фото: instagram.com/iamsofiaeve

Внучка украинской певицы Софии Ротару София Евдокименко только недавно начала афишировать свои отношения с возлюбленным по имени Марко Дюменил, уезжает в Америку на учебу.

Как отметила свой юбилей София Ротару – смотрите видео:

Радостной новостью с поклонниками в Instagram поделился отец 18-летней Софии Руслан Евдокименко и опубликовал фото счастливой дочери со студенческим билетом в руках.

INSTAGRAM (@rusevdokimenko)

"Вот и настал первый учебный день нашей девочки! Удачи тебе и пусть все будет хорошо", — написал он под опубликованным снимком.

Отметим, что учиться внучка именитой певицы будет в Новой школе дизайна – Parsons The New School For Design. Это учебное заведение считается одним из самых престижных в мире, среди выпускников которой сам Том Форд, Донна Каран и Марк Джейкобс.

Напомним, внучка Софии Ротару, которую назвали в честь знаменитой бабушки, София Евдокименко из моделей решила податься в певицы. 18-летняя девушка записала свой первый англоязычный сингл под названием Unbreakable.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Соня Евдокименко покорила красотой улицы Манхэттена В кругу внуков: София Ротару показала семейное фото с дня рождения София Ротару рассказала, что думает о творчестве своей внучки
шоу-бизнес учеба София Ротару София Евдокименко
Реклама

Новости партнеров

10 прозрачных животных, которые действительно существуют. Фото
10 прозрачных животных, которые действительно существуют. Фото
Девушка, выбежавшая на поле в финале ЛЧ – сделала это снова?
Девушка, выбежавшая на поле в финале ЛЧ – сделала это снова?
Глобальное потепление уничтожает жаб и лягушек
Глобальное потепление уничтожает жаб и лягушек
Киркоров показал себя без парика. Вы его не узнаете
Киркоров показал себя без парика. Вы его не узнаете

Популярные статьи

Сегодня, 11:10Fun

Успение Пресвятой Богородицы 2019: что ни в коем случае нельзя делать

Сегодня, 08:16Events

Успение Пресвятой Богородицы 2019: поздравления в картинках и прозе

Сегодня, 07:29Fun

28 августа: какой сегодня праздник и что ни в коем случае нельзя делать

Сегодня, 06:00Психология

Гороскоп на 28 августа: все знаки зодиака

Вчера, 16:46Fun

Ради будущих детей: россиянин в 19 лет решил поменять имя и фамилию

Вчера, 15:48Шоу-бизнес

"Все остальные в тени": Алла Пугачева высказалась о Светлане Лободе

Вчера, 11:17Шоу-бизнес

Павел Зибров женился: стала известна стоимость свадьбы и другие подробности

Вчера, 08:42Fun

Свекровь рассмешила молодоженов "пошлым подарком" на свадьбу: фото

Вчера, 08:25Техно

Земля оказалась менее пригодной для жизни: ученые

Вчера, 06:00Психология

Гороскоп на 27 августа: все знаки зодиака

26 августаШоу-бизнес

Павел Зибров женился в третий раз: фото

26 августаFun

26 августа: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

26 августаШоу-бизнес

"Просто бомба": MARUV зажгла в первом эфире "Танців з зірками"

26 августаШоу-бизнес

"Танці з зірками": как прошел первый выпуск шоу

25 августаШоу-бизнес

"Марш домой!": Потап резко отреагировал на откровенные фото Каменских

25 августаШоу-бизнес

"Танці з зірками 2019": полный список звездных участников

Новости партнеров

Кто они – самые красивые бегуньи мира?
Кто они – самые красивые бегуньи мира?
6 полезных напитков, которые лечат от всех болезней
6 полезных напитков, которые лечат от всех болезней
Варикоз: Когда при заболевании бегать нельзя?
Варикоз: Когда при заболевании бегать нельзя?
Бег и курение: можно ли совмещать?
Бег и курение: можно ли совмещать?
Отечественные суперфуды: мед, лен и свекла
Отечественные суперфуды: мед, лен и свекла
​​​​​​​Какой диетой запомнился Лагерфельд
​​​​​​​Какой диетой запомнился Лагерфельд
15 самых красивых актрис старого кино
15 самых красивых актрис старого кино
Сочный шашлык на молоке. Как мариновать
Сочный шашлык на молоке. Как мариновать