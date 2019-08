Внучка Софии Ротару уезжает в США

18-летняя девушка поступила в известную школу дизайна

София Евдокименко Фото: instagram.com/iamsofiaeve

Внучка украинской певицы Софии Ротару София Евдокименко только недавно начала афишировать свои отношения с возлюбленным по имени Марко Дюменил, уезжает в Америку на учебу.

Радостной новостью с поклонниками в Instagram поделился отец 18-летней Софии Руслан Евдокименко и опубликовал фото счастливой дочери со студенческим билетом в руках.

"Вот и настал первый учебный день нашей девочки! Удачи тебе и пусть все будет хорошо", — написал он под опубликованным снимком.

Отметим, что учиться внучка именитой певицы будет в Новой школе дизайна – Parsons The New School For Design. Это учебное заведение считается одним из самых престижных в мире, среди выпускников которой сам Том Форд, Донна Каран и Марк Джейкобс.

Напомним, внучка Софии Ротару, которую назвали в честь знаменитой бабушки, София Евдокименко из моделей решила податься в певицы. 18-летняя девушка записала свой первый англоязычный сингл под названием Unbreakable.

