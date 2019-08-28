Внучка Софии Ротару уезжает в США
18-летняя девушка поступила в известную школу дизайна
Внучка украинской певицы Софии Ротару София Евдокименко только недавно начала афишировать свои отношения с возлюбленным по имени Марко Дюменил, уезжает в Америку на учебу.
Как отметила свой юбилей София Ротару – смотрите видео:
Радостной новостью с поклонниками в Instagram поделился отец 18-летней Софии Руслан Евдокименко и опубликовал фото счастливой дочери со студенческим билетом в руках.
"Вот и настал первый учебный день нашей девочки! Удачи тебе и пусть все будет хорошо", — написал он под опубликованным снимком.
Отметим, что учиться внучка именитой певицы будет в Новой школе дизайна – Parsons The New School For Design. Это учебное заведение считается одним из самых престижных в мире, среди выпускников которой сам Том Форд, Донна Каран и Марк Джейкобс.
Напомним, внучка Софии Ротару, которую назвали в честь знаменитой бабушки, София Евдокименко из моделей решила податься в певицы. 18-летняя девушка записала свой первый англоязычный сингл под названием Unbreakable.
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