Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Внуки Ротару, дочь Елены Кравец, сын Поатпа и другие на премьере клипа Dside Band

На презентацию также пришла Анна Тринчер, Злата Митчелл и другие

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:39
Dside Band с Софией и Анатолием Евдокименко Фото: пресс-служба
Dside Band с Софией и Анатолием Евдокименко
Фото: пресс-служба

На предпоказ видеоклипа на сингл "Зачем" о вреде наркотических средств Dside Band пригласили звездных тинейджеров – своих сверстников, которые являются лидерами мнений в своем круге общения.

Так, гостями презентации стали: актеры популярного сериала "Школа", блогеры – Анна Тринчер, Богдан Осадчук и Мария Кондратенко, участницы телепроекта "Голос країни" – Даша Пышная, Элина Иващенко, известная модель София Евдокименкно с братом Анатолием. Также предпоказ посетили: сын Потапа и Ирины Горовой – Андрей, дочь звезды "95 Квартала" Елены Кравец – Маша, ведущей Ольги Фреймут – Злата Митчелл, композитора Константина Меладзе – Лия, Валида Арфуша – Эмили, Ирины Турбаевской и Андрея Задорожного – Ольга. 

Презентация клипа Dside Band "Зачем" Фото: пресс-служба
Презентация клипа Dside Band "Зачем" Фото: пресс-служба
Презентация клипа Dside Band "Зачем" Фото: пресс-служба
Презентация клипа Dside Band "Зачем" Фото: пресс-служба
Презентация клипа Dside Band "Зачем" Фото: пресс-служба
Презентация клипа Dside Band "Зачем" Фото: пресс-служба
Презентация клипа Dside Band "Зачем" Фото: пресс-служба
Презентация клипа Dside Band "Зачем" Фото: пресс-служба
1/8


Режиссер клипа "Зачем", известный хореограф и креативный продюсер Dside Band – Руслан Махов вместе с продюсером бенда Аленой Дроник рассказали о социальной миссии проекта – донести подросткам информацию о пагубном влиянии наркотических средств на их жизнь, ведь, попробовав однажды запретное, они могут просто не выбраться из "рук" зависимости. Парни из Dside Band, а также известные украинские артисты, которые поддержали важный месседж и популяризацию здорового образа жизни, Макс Барских, ALEKSEEV, Анастасия Кожевникова, TAYANNA и KADNAY выступают повествователями истории в кадре. 

Напомним, DSIDE BAND представили клип-импровизацию на песню MONATIK.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Группа Rammstein выпустила скандальный клип и анонсировала новый альбом Настя Каменских выпустила клип с номинантом "Грэмми" De La Ghetto Сергей Бабкин представил новый клип с очень неожиданной концовкой
клип группа DSIDE BAND
Реклама

Новости партнеров

«Не менял мебель годами»: Ефим Шифрин показал, как живет
«Не менял мебель годами»: Ефим Шифрин показал, как живет
11 самых избалованных детей знаменитостей
11 самых избалованных детей знаменитостей
Трагедии в жизни звезды фильма «Трактористы» Николая Крючкова
Трагедии в жизни звезды фильма «Трактористы» Николая Крючкова
Фриске, Децл, Началова. Смерть участников
Фриске, Децл, Началова. Смерть участников "Последний герой"

Популярные статьи

Сегодня, 16:15Fun

Поздравления с 1 апреля в стихах: прикольные открытки и картинки

Сегодня, 13:15Fun

55-летняя женщина родила ребенка для дочери

Сегодня, 09:25Fun

Странный танец невесты попал на видео и рассмешил сеть

Вчера, 14:25Техно

Фиаско: Apple отправили на "кладбище" перспективный проект

Вчера, 12:39Food

"МастерШеф. Профессионалы": кто покинул проект в пятом выпуске

Вчера, 12:36Wellness

Как легко адаптироваться к переводу времени: ТОП-10 советов

Вчера, 06:00Психология

Гороскоп на неделю: Близнецам стоит проявлять активность, а Львам не хвататься за все ради денег

30 мартаТехно

Модный Windows 10: ТОП-7 нововведений апрельского обновления

30 мартаШоу-бизнес

Главное за неделю: Наталья Могилевская переехала из Киева, а Джастин Бибер уходит со сцены

30 мартаШоу-бизнес

Жанна Бадоева отказалась от украинского гражданства

30 мартаШоу-бизнес

"Холостяк 9": страстные поцелуи, скандал и все подробности четвертого выпуска

30 мартаТехно

Сколько памяти нужно смартфону: исследование

30 мартаШоу-бизнес

Участницы шоу "Холостяк 9" узнали о нарушении правил и устроили скандал

30 мартаТехно

Ученые поймали свет на скорости 10 миллиардов кадров: видео

30 мартаFood

Вегетарианские рецепты салатов: ТОП-5 вариантов на любой вкус

30 мартаWellness

Быстрая диета: четыре варианта экспресс-похудения

Новости партнеров

Измены и разводы: чем обидели мужчины сестер Арнтгольц
Измены и разводы: чем обидели мужчины сестер Арнтгольц
Каким бизнесом владеет Лев Лещенко
Каким бизнесом владеет Лев Лещенко
Бойфренд Юлии Началовой: «Мы себя обнадеживали»
Бойфренд Юлии Началовой: «Мы себя обнадеживали»
Ура, пікнік: 3 рецепти корисних шашликів
Ура, пікнік: 3 рецепти корисних шашликів
Топ-модель Натали Вестлинг сменила пол
Топ-модель Натали Вестлинг сменила пол
Кременчужанка покорила «Холостяка» своим внешним видом
Кременчужанка покорила «Холостяка» своим внешним видом
Чому чоловікам подобаються старші жінки
Чому чоловікам подобаються старші жінки
Культовые роли в СССР не по своему возрасту. Фото
Культовые роли в СССР не по своему возрасту. Фото