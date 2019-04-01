Внуки Ротару, дочь Елены Кравец, сын Поатпа и другие на премьере клипа Dside Band

На презентацию также пришла Анна Тринчер, Злата Митчелл и другие

Dside Band с Софией и Анатолием Евдокименко Фото: пресс-служба

На предпоказ видеоклипа на сингл "Зачем" о вреде наркотических средств Dside Band пригласили звездных тинейджеров – своих сверстников, которые являются лидерами мнений в своем круге общения.



Так, гостями презентации стали: актеры популярного сериала "Школа", блогеры – Анна Тринчер, Богдан Осадчук и Мария Кондратенко, участницы телепроекта "Голос країни" – Даша Пышная, Элина Иващенко, известная модель София Евдокименкно с братом Анатолием. Также предпоказ посетили: сын Потапа и Ирины Горовой – Андрей, дочь звезды "95 Квартала" Елены Кравец – Маша, ведущей Ольги Фреймут – Злата Митчелл, композитора Константина Меладзе – Лия, Валида Арфуша – Эмили, Ирины Турбаевской и Андрея Задорожного – Ольга.

Презентация клипа Dside Band "Зачем" Фото: пресс-служба Презентация клипа Dside Band "Зачем" Фото: пресс-служба Презентация клипа Dside Band "Зачем" Фото: пресс-служба Презентация клипа Dside Band "Зачем" Фото: пресс-служба Презентация клипа Dside Band "Зачем" Фото: пресс-служба Презентация клипа Dside Band "Зачем" Фото: пресс-служба Презентация клипа Dside Band "Зачем" Фото: пресс-служба Презентация клипа Dside Band "Зачем" Фото: пресс-служба 1/8

Режиссер клипа "Зачем", известный хореограф и креативный продюсер Dside Band – Руслан Махов вместе с продюсером бенда Аленой Дроник рассказали о социальной миссии проекта – донести подросткам информацию о пагубном влиянии наркотических средств на их жизнь, ведь, попробовав однажды запретное, они могут просто не выбраться из "рук" зависимости. Парни из Dside Band, а также известные украинские артисты, которые поддержали важный месседж и популяризацию здорового образа жизни, Макс Барских, ALEKSEEV, Анастасия Кожевникова, TAYANNA и KADNAY выступают повествователями истории в кадре.

Напомним, DSIDE BAND представили клип-импровизацию на песню MONATIK.

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