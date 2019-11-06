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"Во всем мире представляю только себя": MARUV эмоционально высказалась о награде от MTV Россия

Певица сделала гневное обращение к прессе

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:48
MARUV
MARUV
Фото: Олег Батрак

В воскресенье, 3 ноября, в Севилье состоялась ежегодная церемония вручения престижной музыкальной награды MTV Europe Music Awards 2019, на которой украинская певица MARUV была признана лучшей российской исполнительницей. После получения премии на певицу обрушились обвинения на фоне того, что украинский артист получил звание от российского телеканала.

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Первым ситуацию прокоментировал ее концертный директор Кирилл Фельдман. Он призвал не путать номинации и не подменять понятия. По его словам, выдвигаться от телеканала "MTV Россия" не означает связь с российским телеканалом. Позже и сама MARUV опубликовала огромный пост на своей странице в Facebook, эмоционально высказавшись в сторону СМИ.

MARUV на красной дорожке в Испании
MARUV на красной дорожке в Испании
Фото: Getty Images

"Я получила награду на международной премии MTV EMA в номинации "Лучший артист по версии MTV Russia". Научитесь читать и проверять факты, прежде чем обливать грязью! Эта номинация никак не привязана к стране или к гражданству. В прошлом году победителем стал артист из Казахстана Jah Khalib, а в этом году я. MTV Russia – это филиал большого глобального телеканала, и это единственный филиал MTV на всем постсоветском пространстве, и он находится в России, поэтому так и называется", – пояснила артистка.

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Ко всему, исполнительница отметила, что на красную дорожку она вышла с украинским флагом. По ее словам, она мировой артист и сама будет решать, куда ей ездить за наградами и где выступать.

"И хватит меня приписывать куда-либо! Я не только гражданин страны, в которой я родилась, но еще и мировой артист! Поэтому я буду ездить на премии и с концертами, куда захочу и как захочу, потому что я свободный человек. Я пою для всех, кому нравится моя музыка. Во всем мире я представляю только себя и свое творчество, поэтому fuck off! Следующая на очереди Грэмми", – эмоционально подытожила украинская певица.

До этого певица активно зазывала поклонников голосовать за нее. В свою очередь, подписчики MARUV разделились на два лагеря: одни активно голосовали за кумира, другие недоумевали, почему певица решила побороться за звание "Лучший артист" по версии российской премии.

MTV Europe Music Awards – церемония вручения музыкальных наград, основанная телеканалом MTV Европа в 1994 году. Ежегодно вручение премии проходит в одном из крупных европейских городов. В этот раз церемония состоялась в Севилье, Испания. Победители определяются интернет-голосованием на сайте премии.

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