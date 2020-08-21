Воины света: лидера "Ляпис-98" раскритиковали за селфи с Владимиром Зеленским

Президент Украины и белорусский музыкант сделали совместное фото

Лидер группы "Ляпис-98" Сергей Михалок, который недавно стал отцом в четвертый раз, сделал селфи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Пользователи сети бурно отреагировали на это фото, раскритиковав обоих знаменитостей.

На странице Владимира Зеленского в Instagram появилось селфи с известным белорусским музыкантом Сергеем Михалком, уже несколько лет проживающим в Украине. Кадр с артистом глава государства подписал коротко: "Воины света". Отметим, что эта композиция "Ляписа-98" стала очень популярной в Украине в 2014 году во время Революции достоинства.

На снимке мужчины улыбаются на камеру, а Владимир Зеленский держит в руках альбом со сборником лучших хитов группы "Ляпис-98".

Сергей Михалок и Владимир Зеленский Фото: instagram.com/zelenskiy_official

В комментариях пользователи сети выразили свое негодование как в адрес украинского лидера, так и в адрес Михалка.

Скриншот: instagram.com/zelenskiy_official/

"Дешевый пиар", "Страной займись а не по городам разъезжай и со знаменитостями встречайся", "Михалок, едь к себе, у тебя дома майдан а ты теряешься", "Воины света, воины бабла", – пишут в комментариях.

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Примечательно, что лидера группы "Ляпис-98" обвиняют в игнорировании происшествий в его родной стране – Беларуси. "Жаль только, что Михалок никак не поддерживает свой белорусский народ в трудные времена. А поддержка нам очень нужна", – написал одни из комментаторов.

Ранее сообщалось, что Сергей Михалок отреагировал на протесты в родной Беларуси.

Что знаменитости думают о протестах в Беларуси, смотрите в сюжете:

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