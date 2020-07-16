"Вообще не узнать": Даша Астафьева удивила неожиданной сменой имиджа

Артистка сменила прическу для съемок в клипе

Украинская певица, актриса и модель Даша Астафьева, которая ранее позировала в золотистом бикини, поразила своих подписчиков сменой образа. На новых фото артистки на ее странице в Instagram Даша позирует с пышными кудрявыми волосами.

Даша Астафьева Фото: instagram.com/da_astafieva

Как оказалось, новый образ Даша примерила для своего нового клипа на совместную с Курган & Agregat песню "Талісман".

Первыми на новую прическу артистки отреагировали звезды и коллеги Даши, среди которых оказались: ведущий Алексей Дурнев, супруга Дмитрия Монатика Ирина Монатик, ведущий Слава Демин, актриса и телеведущая Екатерина Варнава и другие.

Скриншот: instagram.com/da_astafieva

"Кто эта красотка?", "Вообще не узнать", "Аж не узнал", "Вот это крутяк! Дашка, это супер!", "Это разве можно выдержать", "Ах, какие формы", "Даша, что так все здесь скромно? Ты ли это?!", – написали поклонники артистки в комментариях.

Клип Курган & Agregat ft. Даша Астафьева – Талісман

Напомним, ранее Даша Астафьева опубликовала новую серию откровенных снимков. На этот раз знаменитость продемонстрировала свои формы в сауне.

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