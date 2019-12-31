Вопреки традициям: Меган Маркл и принц Гарри встретят Новый год в канадском особняке

По слухам, шикарный дом принадлежит российскому олигарху

Меган Маркл и принц Гарри Фото: Getty Images

Меган Маркл и принц Гарри, которым недавно отказали в брони столика в канадском ресторане, встретят новый год в шикарном особняке. По слухам, дом за 13 миллионов долларов принадлежит российскому олигарху.

Почему Мегам Маркл и принц Гарри жалуются на прессу, смотрите в сюжете:

Герцоги Сассекские продолжают нарушать многолетние королевские традиции, и на этот раз супруги решили отправиться на новогодние и рождественские праздники в другую страну, прихватив с собой сына Арчи и мама Меган – Дорию.

Как сообщает издание The Mirror, Меган Маркл и принц Гарри остановились в роскошном особняке, стоимость которого оценивают в 10 миллионов фунтов стерлингов (13 миллионов долларов), расположенном в Канаде на берегу океана. Именно здесь пара встретит Новый год 2020.

Фото: homesoftherich.net

Как удалось выяснить британским журналистам, дорогой особняк принадлежит одному из российских олигархов. И хотя имя владельца дома неизвестно, есть информация, что миллионер из России не живет в доме, а только сдает его.

Фото: homesoftherich.net

Поместье, в котором остановились Меган, Гарри, Арчи и Дория, имеет несколько роскошных спален, ванных комнат,столовую, игровую комнату, бар, медиазал и даже дегустационный зал. Из двухэтажной гостиной открывается панорамный вид на побережье, а рядом с домом расположен гостевой коттедж площадью более двух тысяч квадратных футов (186 квадратных метров).

Фото: homesoftherich.net

Ранее мы рассказывали, какие блюда обожают члены королевской семьи.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.