Вопреки высокому статусу: Елизавета ІІ подала чай работнику Букингемского дворца

Одному из работников посчастливилось пересечься с королевой во дворце

Елизавета ІІ Фото: Getty Images

Несмотря на свой высокий статус монарха, Елизавета ІІ часто в обыденной жизни ведет себя совсем не по-королевски. Недавно она взяла лопату в руки, дабы посадить дерево, а на этот раз снова удивила простотой своего поведения.

Смотрите также: экс-повар Букингемского дворца раскрыл тайну Елизаветы ІІ:

Необычною историю изданию The Sun рассказал мебельщик по имени Кевин Эндрюс. По его словам, напарник Кевина удостоился чести пообщаться с Ее Величеством, которая предложила выпить ему чаю. Королева просто подошла к работнику и предложила сделать перерыв, на что мебельщик с удовольствием согласился.

"Давайте. В кувшине, с двумя ложками сахара. Так любят строители. Мне не нужна та ерунда, которую мне приносили в прошлый раз со всеми этими фарфоровыми блюдцами"- ответил королеве мужчина.

После этого Елизавета ІІ принесла чашку и сказала, что поставила его на стол. Отметим, что совсем скоро в прокат выйдет документальный фильм "Тайны королевских дворцов", в съемках которого принимают участие немало реальных персонажей. Одним из героев ленты стал Кевин Эндрюс.

Напомним, что недавно герцоги Сассекские возмутили королеву Елизавету ІІ своим отказом на ее приглашение.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.