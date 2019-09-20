Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Вопреки высокому статусу: Елизавета ІІ подала чай работнику Букингемского дворца

Одному из работников посчастливилось пересечься с королевой во дворце

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:45
Елизавета ІІ
Елизавета ІІ
Фото: Getty Images

Несмотря на свой высокий статус монарха, Елизавета ІІ часто в обыденной жизни ведет себя совсем не по-королевски. Недавно она взяла лопату в руки, дабы посадить дерево, а на этот раз снова удивила простотой своего поведения.

Смотрите также: экс-повар Букингемского дворца раскрыл тайну Елизаветы ІІ:

Необычною историю изданию The Sun рассказал мебельщик по имени Кевин Эндрюс. По его словам, напарник Кевина удостоился чести пообщаться с Ее Величеством, которая предложила выпить ему чаю. Королева просто подошла к работнику и предложила сделать перерыв, на что мебельщик с удовольствием согласился.

"Давайте. В кувшине, с двумя ложками сахара. Так любят строители. Мне не нужна та ерунда, которую мне приносили в прошлый раз со всеми этими фарфоровыми блюдцами"- ответил королеве мужчина.

После этого Елизавета ІІ принесла чашку и сказала, что поставила его на стол. Отметим, что совсем скоро в прокат выйдет документальный фильм "Тайны королевских дворцов", в съемках которого принимают участие немало реальных персонажей. Одним из героев ленты стал Кевин Эндрюс. 

Напомним, что недавно герцоги Сассекские возмутили королеву Елизавету ІІ своим отказом на ее приглашение.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Елизавету II не узнали туристы на улице: она решила пошутить Елизавета II наложила на Меган Маркл очередной запрет Перепутал дочерей: сын Елизаветы II оконфузился в соцсети
Елизавета II королевская семья королева Елизавета II
Источник: The Sun
Реклама

Новости партнеров

Михаэль Шумахер пришел в сознание после многолетней комы
Михаэль Шумахер пришел в сознание после многолетней комы
Салат «Король в гневе». Рецепт
Салат «Король в гневе». Рецепт
Водолазка, сапоги и мини - модный код осени 2019! Фото
Водолазка, сапоги и мини - модный код осени 2019! Фото
Прелестная невеста звезды Хоффенхайма и сборной Армении. Фото
Прелестная невеста звезды Хоффенхайма и сборной Армении. Фото

Популярные статьи

Сегодня, 10:33Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк идет на поправку: последние новости о состоянии звезды

Сегодня, 06:00Психология

Гороскоп на 20 сентября: все знаки зодиака

Вчера, 17:48Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк в сознании: что с ней сейчас

Вчера, 14:08Fun

Михайлово чудо 2019: что нельзя делать в этот день

Вчера, 13:10Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк перевели из реанимации в палату: все подробности

Вчера, 11:27Fun

19 сентября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 07:13Events

Михайлово чудо 2019: значение и традиции праздника

Вчера, 06:57Fun

У мужчины посреди головы вырос 10-сантиметровый рог: фото

18 сентябряШоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк вышла из комы – СМИ

18 сентябряШоу-бизнес

"Все хотят видеть": за фото Анастасии Заворотнюк в реанимации предлагают крупную сумму

18 сентябряFood

Как употреблять корень имбиря, чтобы он принес пользу здоровью

18 сентябряШоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк сегодня: последние новости

18 сентябряШоу-бизнес

"Ей очень плохо": российский адвокат рассказал о болезни Анастасии Заворотнюк

18 сентябряFun

ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО: шокирующие кадры

17 сентябряEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

17 сентябряTravel

От 10 евро: Ryanair объявила распродажу авиабилетов в Европу

Новости партнеров

Врачи Заворотнюк раскрыли реальное состояние актрисы
Врачи Заворотнюк раскрыли реальное состояние актрисы
Жена молодого нападающего Колоса и молодежной сборной Украины
Жена молодого нападающего Колоса и молодежной сборной Украины
Российский продюсер: у Заворотнюк - последняя стадия рака
Российский продюсер: у Заворотнюк - последняя стадия рака
Водная диета: худей быстро и дешево
Водная диета: худей быстро и дешево
Диетолог рассказала о пагубном влиянии кофе на организм
Диетолог рассказала о пагубном влиянии кофе на организм
Как выбрать оливковое масло: 5 простых советов
Как выбрать оливковое масло: 5 простых советов
Просто находка: пирог с плавленным сыром за 6 минут
Просто находка: пирог с плавленным сыром за 6 минут
Зеленые помидоры фаршированные чесноком на зиму: рецепт
Зеленые помидоры фаршированные чесноком на зиму: рецепт