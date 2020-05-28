Воспаление спинного мозга и паралич: Оксана Билозир рассказала о жутких последствия отравления

В 2005 году певицу на посту министра культуры отравили

Украинская певица и экс-министр культуры Оксана Билозир 30 мая будет отмечать свое 63-летие. В канун дня рождения программа "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" наведался в гости к артистке. Во время интервью артистка вспомнила тот страшный период, когда она едва не попрощалась со своей жизнью.

Пост министра культуры Украины, который Оксана Билозир занимал с февраля по сентябрь 2005 года, едва не обернулся для нее трагедией. В политику Оксана шла сознательно – даже получила профильное образование. Но не все ее ожидания оправдались.

Певица и экс-министр культуры Украины Оксана Билозир Фото: instagram.com/oksana.bilozir

"Я думала, что там будет какая-то коллективная работа, но там этого не было, там уже каждый депутат работал на себя... Конкуренция идеями – твоя идея уже кем-то проработана и уже внесена, то есть там свои законы", – вспоминает певица.

Но самое страшное, с чем ей пришлось столкнуться в политике – это ее отравления. Были предположения, что в 2005 году министра культуры и туризма якобы отравили тем же, чем и экс-президента Виктора Ющенко. Была даже версия о последствиях неудачной косметологической операции. Но, те кто близко знаком с Билозир, уверяют, что ей это было не нужно, поскольку она от природы имеет прекрасные данные.

"Целый год лежала в Феофании. Если бы не эта территория, я бы вообще не знаю, что со мной было. И я не могла ходить, не могла передвигаться. Меня муж просто сажал на велосипед, мне надо было разрабатывать ноги, чтобы снять параличи, и я крутила педали. Это было важное открытие для меня, что кто-то просто может убить меня, это очень страшно", – вспоминает Оксана.

Из-за страшной боли исполнительница не могли тогда уснуть в течение 12 дней и ночей. Последствия отравления были ужасные – воспаление спинного мозга и частичный паралич. И Оксана верила в то, что все пройдет и ее услышали: "Бог меня исцелил – в одну секунду во время молитвы я начала ходить".

Напомним, что звезды в последнее время часто идут в политику. Так, лидер группы "Антитела" Тарас Тополя хотел бы занять пост министра образования. Alyosha отговаривает от этой затеи .

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться