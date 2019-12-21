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Воспоминания и личный архив: певица Lilu показала детское фото в новогоднем костюме

Артистка также назвала самый неожиданный подарок к Новому году

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:00
Певица Lilu
Певица Lilu
Фото: пресс-служба

До Нового года 2020 осталось всего десять дней, и в канун праздника украинская певица и телеведущая Lilu рассказала Сегодня.Lifestyle о новогодних планах, традициях, назвала самый неожиданный подарок, а также поделилась архивными детскими фото в новогоднем костюме.

  • О самом неожиданном подарке к Новому году

Это тот, которого не ждешь. Люди вокруг, наши друзья – они немного предсказуемы, у них есть свои вкусовые пристрастия, и ты уже примерно знаешь, что тебе подарят на Новый год. Однажды мой друг подарил мне итальянскую музыкальную шкатулку ручной работы. Он знает, что я собираю их, это недешевое удовольствие, у меня небольшая коллекция, но они все достойны внимания. Именно этот подарок меня удивил и впечатлил.

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  • Детские новогодние воспоминания

Все девочки любят быть снежинками, снегурочками. Мой первый образ, который отчетливо мне запомнился, был образ вороны. Была новогодняя сказка, с детства я была активным и артистичным ребенком, принимала участие во всех постановках, которые были в поле моего зрения. Когда мне досталась роль вороны, я была в детском саду, помню, что тогда с костюмами было сложно, и мама с кем-то сделала мне костюм – шапочку с клювиком, шелковый черный плащ, платье с белой грудкой. Ворона стопроцентная. Но незадача – незадолго до постановки заболела ветрянкой, сидела положенное количество дней дома и переживала, что роль я выучила, у меня это центральная роль, но не могу принимать участие в представлении. И все же, к моменту праздника я вышла на импровизированную сцену, но зеленой. Поэтому эта маленькая зеленая ворона до сих пор осталась в моей памяти.

Певица Lilu в новогоднем костюме
Певица Lilu в новогоднем костюме
Фото: пресс-служба

Певица Lilu в детстве
Певица Lilu в детстве

  • О новогодних традициях

Обязательно ставлю елку и, пусть простят меня защитники леса, я люблю натуральные ели. Но в этом году куплю елку в горшке, это будет более гуманно, и потом ее высажу. Также всегда украшаю разноцветными игрушками, не люблю, когда елка украшена одноцветными шарами. Люблю, чтобы в моем доме был устойчивый запах мандарин, всегда запекаю утку с яблоками, даже если работаю в новогоднюю ночь.

  • О том, удалось ли в 2019 осуществить все задуманное

Не все удалось осуществить, запланировала я гораздо больше, но, может, это и к лучшему. Это дало мне возможность оценить важность одних моментов и быстротечность и незначительность других. Дали возможность мне подучиться, чтобы обладать более весомыми знаниями и опытом для рывка в следующем году. Я считаю, что жизнь настолько совершенная штука – нам дается осуществить ровно столько, сколько мы можем вытянуть на своем энергетическом балансе на данный момент. За все, что случилось в моем 2019 – говорю спасибо. И за то, что не совершилось, – тоже, так как теперь я знаю, с каких планов начинать мой следующий год.

  • О праздновании Нового года 2020

Планирую встречать с родными и близкими, потому что сразу после Нового года у моего брата юбилей и я обещала быть. Это тот редкий случай, когда я планирую встретить его в окружении близких людей, наверное, впервые за 10 лет.

Напомним, Руслана Писанка также недавно рассказала, каких новогодних традиций придерживается.

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