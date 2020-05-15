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"Воспоминания": NK в новом клипе показала эксклюзивные кадры с Потапом

Певица сняла мини-фильм во дворе своего дома

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 11:32

Популярная украинская певица NK | Настя Каменских, которой 4 мая исполнилось 33 года, презентовала новый клип на песню "Воспоминания". NK создала романтическую видеоработу, вдохновившись приятными воспоминаниями во время просмотра старых совместных фото и видео с ее супругом Потапом.

Этот мини-фильм певица сняла сама во дворе собственного дома. "Воспоминания" – это нежная и необычайно теплая история, созданная из архивных фото, видео и большой любви. Смотри клип и делись в комментариях не только своими впечатлениям, но и самыми романтичными воспоминаниями.

"Я счастлива, что наконец делюсь с вами этой очень значимой, особенной для меня песней. В ней собраны фото и видео счастливых воспоминаний. Много романтики и улыбок, которые в один уютный вечер вдохновили меня на эту песню и превратились в клип, который я сняла прямо у себя дома! Получился такой нежный и теплый видеоальбом! И живите так, чтобы хотелось вспомнить каждый свой день! Не важно, где вы сейчас и где вы будете – в любом уголке планеты, на отдыхе или дома, в большом мегаполисе или на даче, с друзьями, с любимым человеком – где бы вы не находились, цените и коллекционируйте свои воспоминания", – написала Настя Каменских на своей странице в Instagram.

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Напомним, что недавно Настя Каменских рассказала, когда планирует стать мамой. Также певица призналась, как ее мама относится к супругу Потапу.

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