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Вот это да: Петросян после развода "показал девятимесячного малыша"

Юморист разместил снимок в сети, чем вызвал шквал комментариев

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:43
Евгений Петросян Фото: instagram.com/petrosyanevgeny
Евгений Петросян
Фото: instagram.com/petrosyanevgeny

Российский юморист Евгений Петросян после официального развода с Еленой Степаненко прекрасно выглядит и наслаждается жизнью. Одно из последних фото Евгения Петросяна в сети вызвало шквал комментариев у подписчиков. Комик выложил снимок с девятимесячным поросенком.
 

INSTAGRAM (@petrosyanevgeny)

 

"Год Свиньи вступил в свои права, и вот, значит, заигрываю с разными свинюшками! Это свинья Фаня, но это мальчик. Она, в смысле он, капризный, но при этом пугливый. Ему девять месяцев... Не могу сказать, что мы ровесники! Но общий разговор завязался! ", – прокомментировал снимок сатирик.
 

INSTAGRAM

 

В комментариях юзеры начали активно делится мнениями: " Какой хорошенький, обояшка, пускай у Вас весь год будет таким обаятельным и удачным! Всех благ Вам!", "Вы такой хороший, добрый", "Какой же хорошенький! ", "Какой забавный малыш", "Прелесть какая! Евгений Ваганович, пусть этот миленький талисманчик принесет Вам только удачу, здоровье и много радостных и счастливых дней!", "Какая милая фотография, красивая", "Супер Фаня! Симпатюлечка такой!", "Какой милый поросеночек", "Прекрасная свинка на фото!", Мне тут фермер удружил – поросенка подарил. Символ года! Фаней звать! В общем, классный! Что сказать!", "Очень нравится ваше творчество, давно им увлекаюсь. И по моему мнению, вы лучший и незаменимый артист. А свинюшка очень милая!".
 

INSTAGRAM

 

Напомним, российский и советский юморист Евгений Петросян попал в базу "Миротворца" за незаконную деятельность в оккупированном Крыму. Также мы писали, что Евгения Петросяна захвалили за несмешную шутку в Instagram.

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Источник: Сегодня
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