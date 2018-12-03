Вот это формы: Ким Кардашьян подчеркнула пышный бюст пикантным мини-платьем

Светская львица посетила показ пре-коллекции Versace в Нью-Йорке

Ким Кардашьян и Донателла Версаче. Фото: AFP

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян, которая позволила дочери "поиздеваться" над своим лицом, умеет удивить нарядом. На этот раз Ким приковала к себе внимание прессы на показе пре-коллекции Versace, который проходил в Нью-Йорке.

Для выхода в свет знаменитость выбрала серебристое мини-платье от Versace с довольно пикантным декольте, которое подчеркнуло пышный бюст звезды. Длинные волосы Кардашьян собрала в конский хвост, а образ дополнила прозрачными туфлями-лодочками от бренда ее мужа, репера и дизайнера Канье Уэста.

Ким Кардашьян и Канье Уэст Фото: AFP

Кстати, Канье сопровождал возлюбленную на светском мероприятии и появился на красной дорожке в темно-синем пальто с коричневым воротником и кроссовках.

Напомним, ранее Ким Кардашьян шокировала признанием, что в первый раз выходила замуж под действием наркотиков. Знаменитость рассказала, что все безумные поступки в жизни делала, будучи под экстази.

Также недавно фигуристая Ким Кардашьян показала пышный бюст в пикантном платье. Звезда поделилась фото, на котором сидит на полу в интересном наряде.