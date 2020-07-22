"Вот это отчаянные": Джамала с мужем и маленькими детьми улетела в Турцию

Артистка давно хотела отправиться в отпуск

Украинская певица Джамала отправилась в отпуск в Турцию со своим мужем Бекиром и сыновьями: двухлетним Эмиром-Рахманом и Селимом-Гираем, которому 19 июля исполнился месяц.

О том, что семья запланировала путешествие, артистка рассказала на своей странице в Instagram.

"Наконец-то это свершилось! Мы решились. Отпуск. Долгожданный. По-особенному выстраданный. Да, мы безумные! Отправились в поездку с двумя маленькими детьми без нянь, бабушек и дедушек, просто коляски и мы – полны любви и энтузиазма покорять мир. Ладно, не мир, а просто побережье Мармариса", – написала Джамала.

Джамала отправилась в Турцию Фото: instagram.com/jamalajaaa Джамала отправилась в Турцию Фото: instagram.com/jamalajaaa Джамала отправилась в Турцию Фото: instagram.com/jamalajaaa Джамала отправилась в Турцию Фото: instagram.com/jamalajaaa Джамала отправилась в Турцию Фото: instagram.com/jamalajaaa 1/5

Артистка также отметила, что в самолете было много людей, хоть и они с семьей старались придерживаться социальной дистанции и всех мер предосторожности.

"Итого: масочный режим – соблюден, социальная дистанция – старались соблюдать, но в самолете все плотнячком. На четвертой фотографии Эмир демонстрирует свое отношение к маске. P.S. Да, маски – это очень тяжело. Как прошел полет, расскажу как-нибудь потом. Здоровья нам всем и хорошего отдыха!" – поделилась Джамала.

Поклонники и друзья артистки порадовались за нее и пожелали хорошего отдыха: "Вот это вы отчаянные! Круто!", "Ну Вы экстремалы! И Молодцы!", "Ух ты! Джа, мы очень рады за вас, любимые. Отличного отдыха и терпения".

О том, что Джамала делала на карантине, смотрите в видеосюжете:

Напомним, Джамала снялась с известными голливудскими актерами в фильме для Netflix. Ранее Джамала показала трогательное видео выписки из роддома.

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