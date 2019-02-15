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Вот это подарок: Анна Седокова показала шикарные букеты роз

Певица также поделилась размышлениями о Дне святого Валентина

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:18
Анна Седокова Фото: instagram.com/annasedokova
Анна Седокова
Фото: instagram.com/annasedokova

Известная певица Анна Седокова опубликовала на своей странице в Instagram фото, на котором она позирует с двумя большими букетами роз. Анна поделилась с подписчиками своими размышлениями о празднике и подарках:

"А я люблю День Влюбленных, потому что недавно поняла, мы все очень разные по уровню эмоциональности и особенно мужчины и женщины.То, о чем девушки готовы кричать, парни, как правило, промолчат и им правда нужен повод. Я вчера читала некоторые мысли, о том, что мужчин заставляют в этот день дарить цветы и навязывают этот праздник. Мне кажется любой думающий человек знает, как двумя нажатиями клавиш заказать розы или ромашки с доставкой. Это не сложно. Сложно, когда не хочется", -пишет Анна.

Анна Седокова Фото: instagram.com/annasedokova

"А еще, вчера был отличный повод написать "люблю" или "привет" тому, кто тебе только нравится и абсолютно отсечь того, кому пофиг и даже пару слов не может написать, не то что цветы. Это такая своеобразная селекция. Кого-то оставить спокойно в прошлом и идти дальше. Поговорим на эту тему? Написали вчера? Или промолчали", – поинтересовалась у подписчиков Седокова.

Ранее мы писали, что Анна Седокова похвасталась формами в крошечном топе и мини-шортах.

Кроме этого, Анна Седокова выпустила провокационный клип. 

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Анна Седокова
Источник: Сегодня
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