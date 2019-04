Вот это подарок: Елизавета II пожаловала Кейт Миддлтон новый титул

Кейт Миддлтон получила титул Дамы Большого креста Королевского Викторианского ордена

Кейт Миддлтон получила неожиданный и очень значимый подарок из рук Елизаветы II. В день восьмой годовщины со дня свадьбы Кейт и Уильяма королева наградила герцогиню Кембриджскую орденом. Об этом сообщается в Twitter королевской семьи.

29 апреля Елизавета II присвоила 37-летней Кейт Миддлтон титул Дамы Большого креста Королевского Викторианского ордена. Данную форму рыцарства правительница лично вручает за особые заслуги.

Her Royal Highness The Duchess of Cambridge has been appointed Dame Grand Cross of the Royal Victorian Order, for services to the Sovereign.