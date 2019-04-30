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Вот это подарок: Елизавета II пожаловала Кейт Миддлтон новый титул

Кейт Миддлтон получила титул Дамы Большого креста Королевского Викторианского ордена

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:15
Елизавета II и Кейт Миддлтон
Елизавета II и Кейт Миддлтон
Фото: AFP

Кейт Миддлтон получила неожиданный и очень значимый подарок из рук Елизаветы II. В день восьмой годовщины со дня свадьбы Кейт и Уильяма королева наградила герцогиню Кембриджскую орденом. Об этом сообщается в Twitter королевской семьи. 

29 апреля Елизавета II присвоила 37-летней Кейт Миддлтон титул Дамы Большого креста Королевского Викторианского ордена. Данную форму рыцарства правительница лично вручает за особые заслуги. 

"Ее Королевское Высочество герцогиня Кембриджская была назначена дамой Большого Креста Королевского Викторианского ордена за заслуги перед сувереном", – говорится в сообщении. 

Отметим, что орден, состоящий из пяти классов, был учрежден в апреле 1896 года королевой Викторией, и считается женским аналогом сана рыцаря Великого Креста, высшего разряда Королевского Викторианского ордена. Наградой монархиня лично благодарила людей, которые выполняли важные дела от ее имени. 

К слову, у Миддлтон уже есть две награды от Елизаветы II – Орден Заслуг, который она получила в 2016 году, и Королевский семейный орден, присужденный ей в 2017 году. 

Напомним, что ранее Елизавета II и Кейт Миддлтон впервые вышли в свет вдвоем. Члены королевской семьи посетили открытие здания Буш-хауса. 

О том, почему Елизавета ІІ называет свою невестку "Ленивая Кэти", смотрите в нашем ролике:

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