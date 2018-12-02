Вот это встреча: солист Rammstein и Потап тусили в киевском ресторане

В сети появились ролики, на которых запечатлена встреча музыкантов

Тилль Линдеманн. Фото: Getty

Солист немецкой группы Rammstein, Тилль Линдеманн, которому приписывают роман с украинской певицей Светланой Лободой, был замечен в одном из киевских заведений.

Видео, на котором запечатлен Тилль, провозглашающий тост с рюмкой в руке, было размещено на официальной странице заведения Reber Bar на Facebook. Случилось это в пятницу вечером.

"Не знаем, где вы проводите свои вечера, а вот солист группы Rammstein, Тилль Линдеманн, этот вечер проводит у нас", – подписано под роликом.

Примечательно, что на следующем видео Тилль запечатлен вместе с популярным украинским музыкантом Потапом, вместе с которым они очень мило побеседовали.

Как сообщается, Линдеманн прибыл в Киев для презентации своей книги поэзий под названием "Messer". Накануне ужина он как раз принял участие в встрече с фанатами, которым подписывал книжки.

А тем временем в сети активно обсуждают фото, на котором Тилль изображен с неизвестной брюнеткой, которую музыкант крепко к себе прижимал.