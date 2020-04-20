Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Вот как Энрике Иглесиас развлекает детей на самоизоляции: забавное видео

Певец снова позабавил сеть домашним контентом

Инна Петрова
Сегодня, 14:53

Все мы любим домашние видео Энрике Иглесиаса, которые певец порой выкладывает в сеть. На этот раз артист опубликовал забавный ролик со своими подросшими детьми, чем вновь растрогал многочисленных фанатов.

Напомним, что совсем недавно жена Иглесиаса – Анна Курникова – впервые показала лицо 5-месячной дочери. Супруги в третий раз стали родителями в феврале этого года.

Энрике Иглесиас
Энрике Иглесиас
Фото: instagram.com/enriqueiglesias

Испанский певец Энрике Иглесиас показал, как весело проводит карантин с близнецами Николасом и Люси, которые родились в 2017 году. На своей странице в Instagram он опубликовал короткое видео, снятое во дворе дома Иглесиасов в Майами.

Звездный папа Энрике выступил в роли лошади, и сначала возил Николаса, а затем и его сестренку Люси. Детям, как всегда, все очень нравится, да и папе весело.

INSTAGRAM

К слову, девочку, которая родилась 13 февраля 2020 года, Энрике и Анна назвали Машей. Об этом певец первым сообщил в социальной сети. Что касается Курниковой, то она редко постит что-то в свой Instagram.

Как проводит карантин Регина Тодоренко, смотрите в сюжете:

Недавно мы писали, что дочь Оли Поляковой во время карантина сбежала из дома.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Милла Йовович показала, как ее дочери практикуют православные традиции: видео Санта Димопулос впервые показала лицо 7-месячной дочки: волшебное фото "Догулялась!": отец Тони Матвиенко резко отреагировал на беременность дочери в 17 лет
певец Энрике Иглесиас дети звезд
Реклама

Новости партнеров

Доедают хлеб без соли: 7 звезд, которые в долгах как в шелках
Доедают хлеб без соли: 7 звезд, которые в долгах как в шелках
COVID-19 не страшен! Названы знаки Зодиака с крепким иммунитетом
COVID-19 не страшен! Названы знаки Зодиака с крепким иммунитетом
Как сшить многоразовую маску для лица своими руками
Как сшить многоразовую маску для лица своими руками
Внука Таисии Повалий назвали очень редким именем
Внука Таисии Повалий назвали очень редким именем

Популярные статьи

Сегодня, 08:53Fun

Неделя после Пасхи-2020: что можно, а что категорически нельзя делать

Сегодня, 08:21Fun

Поливальный понедельник-2020: приметы, обычаи и что нельзя делать

Сегодня, 08:00Food

Как использовать крашенки: рецепт яичного салата с горчичной заправкой

Сегодня, 05:56Food

Что приготовить из черствой паски: рецепт хлебных маффинов с ягодами

Вчера, 05:20Events

Яркие открытки с Пасхой 2020: поздравления, стихи и картинки

18 апреляFood

Салаты на Пасху: ТОП-5 праздничных рецептов

18 апреляFood

Пасха-2020: как покрасить яйца свеклой

18 апреляFun

Что святить на Пасху в церкви: список разрешенных продуктов

18 апреляFood

Как приготовить паску в мультиварке: три рецепта выпечки

18 апреляFun

Поздравления с Пасхой 2020: самые красивые открытки, короткие стихи и проза

18 апреляFood

Как приготовить самую вкусную паску: рецепт от Татьяны Литвиновой

18 апреляFood

Салаты на Пасху: ТОП-5 рецептов без майонеза

18 апреляFood

Пасха-2020: как покрасить яйца куркумой

17 апреляFood

Как приготовить спаржу: ТОП-5 рецептов вкусных весенних блюд

17 апреляFun

Пасха-2020: что ни в коем случае нельзя делать и приметы

17 апреляFun

Страстная суббота-2020: приметы и что нельзя делать 18 апреля

Новости партнеров

COVID-19 не страшен! Названы знаки Зодиака с крепким иммунитетом
COVID-19 не страшен! Названы знаки Зодиака с крепким иммунитетом
8 трендовых челок, которые визуально молодят
8 трендовых челок, которые визуально молодят
Лучшие фото украинской волейболистки Дарьи Дуденок
Лучшие фото украинской волейболистки Дарьи Дуденок
Известный российский продюсер поразил фото после похудения
Известный российский продюсер поразил фото после похудения
Щоб це дерево приносило гроші, його треба правильно поставити
Щоб це дерево приносило гроші, його треба правильно поставити
Суперфуд 21 века: каша, которая защитит сердце и обогатит сосуды
Суперфуд 21 века: каша, которая защитит сердце и обогатит сосуды
Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов
Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов
Каменських в одній білизні труснула
Каменських в одній білизні труснула "старовиною" на камеру. Відео