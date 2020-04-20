Вот как Энрике Иглесиас развлекает детей на самоизоляции: забавное видео

Певец снова позабавил сеть домашним контентом

Все мы любим домашние видео Энрике Иглесиаса, которые певец порой выкладывает в сеть. На этот раз артист опубликовал забавный ролик со своими подросшими детьми, чем вновь растрогал многочисленных фанатов.

Напомним, что совсем недавно жена Иглесиаса – Анна Курникова – впервые показала лицо 5-месячной дочери. Супруги в третий раз стали родителями в феврале этого года.

Энрике Иглесиас Фото: instagram.com/enriqueiglesias

Испанский певец Энрике Иглесиас показал, как весело проводит карантин с близнецами Николасом и Люси, которые родились в 2017 году. На своей странице в Instagram он опубликовал короткое видео, снятое во дворе дома Иглесиасов в Майами.

Звездный папа Энрике выступил в роли лошади, и сначала возил Николаса, а затем и его сестренку Люси. Детям, как всегда, все очень нравится, да и папе весело.

INSTAGRAM

К слову, девочку, которая родилась 13 февраля 2020 года, Энрике и Анна назвали Машей. Об этом певец первым сообщил в социальной сети. Что касается Курниковой, то она редко постит что-то в свой Instagram.

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