Возлюбленная Киану Ривза без макияжа и в повседневной одежде посетила светскую вечеринку

Александра Грант побывала на мероприятии у Гвинет Пэлтроу

В Лос-Анджелесе с размахом прошла звездная вечеринка, которую организовала актриса Гвинет Пэлтроу. На мероприятие она пригласила не только своих знаменитых подруг, но и возлюбленную Киану Ривза – Александру Грант. Появление женщины спровоцировало немалое обсуждение. Александра Грант посетила событие в обыденных черных штанах и рубашке и без макияжа. Совсем недавно Александра рассказала, почему не красится.

Киану Ривз с Александрой Грант Фото: Getty Images

В таком образе она сделала селфи с организатором встречи и актрисой Деми Мур. Фотографию стремительно распространили десятки инстаграм-пабликов и фан-групп.

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Отметим, что главным условием вечеринки Гвинет Пэлтроу было отсутствие у ее гостей макияжа. На мероприятие она пригласила исключительно женщин, поэтому попросила их не стесняться и показать свою естественную красоту.

Как известно, 2 ноября 2019 года Киану Ривз пришел на благотворительный вечер Art + Film в сопровождении Александры Грант. Этот выход спровоцировал немало разговоров, так как актер держал избранницу за руку, подтверждая все слухи о романе. С тех пор художница Александра Грант оказалась под прицелом журналистов: общественность ожидала новых деталей тайных отношений пары.

Смотрите подробности личной жизни Киану Ривза:

Напомним, ранее мы рассказывали, как давно у Киану Ривза роман с Александрой Грант.

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