Возлюбленная Владимира Остапчука об аварии, в которой едва не погибла: "Два месяца я лежала, не ходила"

Кристина Горняк получила серьезные травмы спины

33-летняя избранница украинского телеведущего Владимира Остапчука, с которой он не так давно начал жить в новой квартире, вспомнила о страшном периоде в ее жизни. Нотариус Кристина Горняк попала в автомобильную аварию вместе со своим другом, в результате которой машина перевернулась в кювет. Девушка тогда получила серьезные травмы спины и была вынуждена прекратить заниматься любимыми танцами.

Владимир Остапчук и Кристина Горняк Фото: пресс-служба

Как рассказала возлюбленная Остапчука в интервью для программы "Слава+" на YouTube-канале "Люкс ФМ", два месяца после случившегося она не могла ходить и просто лежала. Кристина не скрывает, что об этом периоде ей вспоминать тяжело, но после аварии пришло осознание – жить нужно в данный момент, ведь завтра может не быть.

Девушка Владимира Остапчука Кристина Фото: instagram.com/kristygor

"Ехали, ехали с другом и на встречу вылетела машина, с которой было столкновение. Мы вылетели в кювет... Это очень очень грустно вспоминать, потому что после этого практически два месяца я лежала, не ходила. Честно вам скажу, что в этот период я утвердилась в понимании, что жить нужно сегодня. Я точно знала, после этого я буду делать все, что считаю для себя нужным. Если я буду любить, я буду говорить об этом и буду с этим человеком. Я никогда ничего не буду откладывать на завтра, потому что как показала авария – завтра может не наступить", – поделилась 33-летняя Кристина.

Владимир Остапчук и его девушка Кристина Горняк впервые показали новую квартиру:

Напомним, что Владимир Остапчук познакомился с Кристиной на свадьбе, где телеведущий работал. С нотариусом шоумен завел отношения, когда с бывшей супругой Еленой Войченко они уже приняли решение развестись. Спустя 9 месяцев влюбленные начали жить вместе.

Телеведущий еще не знакомил детей с новой избранницей, а вот к родителям в Умань влюбленные успели съездить.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться