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Возлюбленная Владимира Остапчука показала утонченную фигуру в купальнике

Сегодня, 12:36

Кристина Горняк опубликовала яркие летние фото из Турции

Девушка Владимира Остапчука, нотариус Кристина Горняк, которая попала в страшную аварию, показала фигуру в купальнике. Яркое фото она опубликовала на своей странице в Instagram.

Недавно украинский ведущий Владимир Остапчук и его возлюбленная Кристина Горняк побывали на отдыхе в Турции. На пляже они сделали много снимков, которыми делились с фолловерами в Сети.

Так, Кристина опубликовала в профиле кадр, на котором она в ярком оранжевом купальнике позирует лежа на песке.

Кристина Горняк
Кристина Горняк
Фото: instagram.com/kristygor

"Хочу спеть оду любви вселенной и своей жизни! Благодарю за все! Я счастлива и гармонична", – написала девушка в посте.

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Ранее она также публиковала фотографию, сделанную на побережье Средиземного моря. Но на ней Кристина запечатлена в желтом раздельном купальнике. Очевидно, модница взяла с собой в путешествие несколько пляжных нарядов, идеально подчеркивающих ее фигуру.

Кристина Горняк
Кристина Горняк
Фото: instagram.com/kristygor

А мы напомним, что в эксклюзивном интервьюСегодня.Lifestyle Остапчук и Горняк рассказали, как решились на отдых за границей во время пандемии коронавируса, соблюдают ли в Турции все меры предосторожности и как сохранить бодрость, вернувшись домой после отпуска.

Недавно певица Анна Седокова в купальнике похвасталась округлыми формами.

Мы также рассказывали, где и за сколько отдыхают украинские звезды этим летом.

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