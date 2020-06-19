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Эксклюзив

Избранница Владимира Остапчука призналась, как мама относится к телеведущему

Сегодня, 15:14

Родные Кристины Горняк радуются за их любовь

33-летняя избранница украинского телеведущего Владимира Остапчука, с которой он не так давно начал жить в новой квартире, уже знакома с родителями шоумена. По словам Кристины Горняк, они вместе с Владимиром ездили к нему на родину в Умань и нашли общий язык с его матерью.

А вот какие отношения у телеведущего сложились с мамой нотариуса, Кристина эксклюзивно рассказала Сегодня.Lifestyle. Мама девушки в восторге от избранника Кристины, и часто приглашает их к себе в гости.

Владимир Остапчук и Кристина Горняк
Владимир Остапчук и Кристина Горняк
Фото: пресс-служба

"Мама в восторге. Мама за Вову. Она знает мой характер. Она звонит не мне, а ему. Недавно позвонила ему и пригласила нас к себе. Я говорю: "Мама, а ничего, что я твоя дочь?". А она мне: "Нет, я буду с Вовочкой разговаривать", – рассказала Кристина.

Более того, возлюбленная Остапчука призналась, что в начале их романа ее никто из близких не отговаривал от отношений с телеведущим, несмотря на его ситуацию с разводом: "Меня окружают мудрые люди, которые знают всю ситуацию изнутри. Они смотрят на все с другой стороны, поэтому все меня поддерживают, радуются за нашу любовь. Все говорят, что мы похожи на Барви и Кена, только я не белая, а Вова похож на Кена".

Владимир Остапчук и его девушка Кристина Горняк впервые показали новую квартиру:

Напомним, что Владимир Остапчук познакомился с Кристиной на свадьбе, где телеведущий работал. С нотариусом шоумен завел отношения, когда с бывшей супругой Еленой Войченко они уже приняли решение развестись. Спустя 9 месяцев влюбленные начали жить вместе.

Телеведущий еще не знакомил детей с новой избранницей, но встречу уже планирует.

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Владимир Остапчук
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