Возлюбленная Владимира Остапчука рассказала, как познакомилась с его детьми

Кристина Горняк поладила с сыном и дочерью Остапчука

Возлюбленная Владимира Остапчука, Кристина Горняк, в прямом эфире в Instagram программы "Зірковий шлях" на канале "Украина" рассказала о встрече с детьми шоумена.

По словам Кристины, ее очень часто спрашивают, знакома ли она с детьми Владимира Остапчука. Шоумен и не думал прятать дочку и сына от любимой. Хотя пара не писала о том, что дети Владимира Остапчука от первого брака уже знают о Кристине.

"А зачем об этом кричать? Все равно уже завтра все напишут, что мы знакомы. У Владимира прекрасные дети! Я вообще была фанаткой его сына. Эван очень похож на Владимира", – отметила Кристина.

Владимир Остапчук и Кристина Горняк Фото: пресс-служба

Кристина Горняк очень переживала, как пройдет встреча с дочкой и сыном шоумена от первого брака.

"Я, наверное, волновалась больше, чем дети. Владимир сказал: "Все будет классно. Ты всем понравишься". Так и вышло. Мы очень хорошо провели время и ждем их в гости. Я сама из семьи, где родители разошлись. И я все это прекрасно знаю. У меня сложились замечательные отношения с новой женой папы. Я общаюсь с братом и сестрой. И это очень важно. Они живут в другой стране и приезжают в гости. Поэтому я адекватно ко всему отношусь", – объяснила Горняк.

Напомним, Владимир Остапчук и Кристина Горняк эксклюзивно для Сегодня.Lifestyle раскрыли детали отдыха в Турции во время пандемии. Ранее Кристина Горняк показала утонченную фигуру в купальнике.

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