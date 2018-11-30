Возлюбленному Даши Астафьевой запретили выезд за границу

Артем Ким оказался невыездным до 13 января 2019 года

Даша Астафьева. Фото: instagram.com/da_astafieva

Стало известно, что возлюбленный известной украинской модели и певицы Даши Астафьевой, которая позировала топлес в новой фотосессии, Артем Ким до 13 января не сможет выехать за границу.

Соломенский районный суд Киева продлил до 13 января 2019 действие обязанностей в отношении сына бывшего и.о. генерального директора "Энергоатома" и экс-гендиректора "Южно-Украинская АЭС" Артема Кима, в соответствии с которыми ему, в том числе, запрещено выезжать за границу, передает УНН.

"Продлен до 13 января срок личного обязательства, возложив обязанность сдать на хранение детектива паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину ", – рассказала пресс-секретарь суда Яна Квитченко.

Даша Астафьева и Артем Ким Фото: instagram.com/da_astafieva

В августе сотрудники НАБУ и САП задержали человека, подозреваемого в хищении средств ГП "НАЭК" Энергоатом "в сумме 27 млн грн. Как стало известно УНН из собственных источников, этим лицом является сын бывшего и.о. генерального директора "Энергоатома" и экс-гендиректора "Южно-Украинская АЭС" Артем Ким.

Напомним, что Даша Астафьева снимается в продолжении пикантной украинской комедии "Свингеры-2". Не так давно артистка поделилась первыми горячи кадрами со съемочной площадки, где предстает в кружевном пеньюаре.