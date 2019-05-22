Возлюбленную Бруклина Бекхэма заподозрили в беременности: фото

20-летний сын Бекхэмов приехал в Канны с Ханой Кросс

Бруклин Бекхэм и Хана Кросс Фото: AFP

20-летний сын звездной пары Виктории и Дэвида Бекхэмов Бруклин появился на красной дорожке Каннского кинофестиваля со своей возлюбленной Ханой Кросс. Их появление, а вернее, наряд девушки подогрел слухи о возможной беременности.

К слову, в семье Бекхэмов появился новый дизайнер. Детали в нашем сюжете:

Да и сам Бруклин Бекхэм намекал своим движением, трогая Хану за живот, что они готовятся стать родителями. Ко всему, макси-платье на тонких бретелька, в котором возлюбленная звездного сына появилась на красной дорожке, подозрительно выдавало округлившийся животик.

Бруклин Бекхэм и Хана Кросс Фото: Getty Images

Пара вместе выглядела счастливо и с удовольствием позировала перед камерами фотографов.

Бруклин Бекхэм и Хана Кросс Фото: Getty Images

Ранее мы писали, что сын звездной пары Бруклин Бекхэм отметил День влюбленных со своей девушкой в Париже и признался, что он "самый счастливый в мире".

До этого его мама и знаменитый дизайнер Виктория Бекхэм рассказала, что бесит ее мужа в ней.

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