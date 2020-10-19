Возвращение Арзуманяна и балет Фреймут с Кухар: как прошел восьмой выпуск "Танців з зірками-2020"

Узнайте подробности нового выпуска

В это воскресенье, 18 октября, состоялся восьмой вечер "Танців з зірками-2020", который был посвящен Верке Сердючке. Участники танцевали под легендарные хиты артистки в новом звучании. Далее в материале узнайте все подробности прямого эфира.

Первыми на паркет вышли Юлия Санина и Дмитрий Жук с зажигательным джайвом под песню "Хорошо красавицам". Сегодняшняя оценка пары – 38 баллов.

Сергей Танчинец и Яна Цыбульская удивили хип-хопом под необычную версию Dancing Lasha Tumbai. Энергичную хореографию судьи оценили в 35 баллов.

Ольга Фреймут и Илья Падзина решили поразить судей и зрителей страстным танго. В качестве музыкального произведения пара выбрала композицию "Гоп гоп гоп". Их сегодняшний балл – 33.

Дарья Петрожицкая и Игорь Гелуненко представили невероятно обаятельный фокстрот, который Екатерина Кухар раскритиковала. А вот Верка Сердючка поддержала участников. Сегодняшняя оценка пары – 32 балла.

Фьюжн Сергея Мельника и Аделины Дели разогрел танцпол. Страстный и сексуальный танец под хит "Я попала на любовь" принес им 39 баллов.

Надежда Мейхер и Кирилл Васюк подготовили страстное танго, которое Григорий Чапкис назвал самым лучшим за весь сезон. Общий балл участников -38.

Санта Димопулос и Макс Леонов в этот вечер танцевали диско под одну из самых популярных песен Сердючки – "Дольче Габбана". Григорий Чапскис, на удивление, был разочарован сегодняшним танцем пары. Их общий балл – 37.

Позитив и Юлия Сахневич, которые заболели COVID-19, не смогли представить сегодня свой танец. Чтобы их не дисквалифицировали, вместо пары в этот вечер станцевали экс-участники этого сезона "Танців з зірками" Арам Арзуманян и Тоня Руденко. Их пасодобль впечатлил судей и зрителей. Танец принес паре Позитива и Юлии 36 баллов.

Сюрпризом этого вечера стало совместное выступление Екатерины Кухар и Ольги Фреймут. В прошлом эфире участница бросила вызов судье проекта, и та его приняла. Звезды этого сезона продемонстрировали балетные па у станка в белом и черном нарядах – как две противоположности.

Какая пара покинула "Танці з зірками-2020" в восьмом эфире, узнайте здесь.

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