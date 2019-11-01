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Анонс

"Танці з зірками 2019": Наталья Могилевская выйдет на паркет вместе с Владом Ямой

Пары выйдут на паркет вместе со звездами, которые участвовали в прошлых сезонах проекта

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:08
Наталья Могилевская спела гимн Украины
Наталья Могилевская спела гимн Украины
Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

В это воскресенье в 21:00 состоится одиннадцатый прямой эфир "Танців з зірками" под названием "Возвращение героев". Так, одним из главных сюрпризов вечера станет возвращение победительницы и легенды проекта – певицы Натальи Могилевской, которая во время музыкального перфоманса выйдет на паркет вместе с Владом Ямой. Также в эфире 3 ноября на шоу появится экс-участница "Танців з зірками" – певица TAYANNA, которая покинула шоу во время второго прямого эфира.

В это воскресенье все пары выйдут на паркет вместе со звездами, которые участвовали в прошлых сезонах проекта. Приглашенные герои не просто станцуют с нынешними участниками, но и непосредственно будут принимать участие в постановке номеров. В течение нескольких дней в социальных сетях поклонники делали множество предположений, как сложатся звездные трио, и сегодня создатели шоу рассекретили состав участников.

"Танці з зірками 2019": пары появятся в обновленном составе
Фото: пресс-служба
"Танці з зірками 2019": пары появятся в обновленном составе
Фото: пресс-служба
"Танці з зірками 2019": пары появятся в обновленном составе
Фото: пресс-служба
"Танці з зірками 2019": пары появятся в обновленном составе
Фото: пресс-служба
"Танці з зірками 2019": пары появятся в обновленном составе
Фото: пресс-служба
"Танці з зірками 2019": пары появятся в обновленном составе
Фото: пресс-служба
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Так, к самой техничной паре проекта Анне Ризатдиновой и Александру Прохорову присоединится грузинский бизнесмен, ведущий Иракли Макацария. Его с Яной Заец называли одними из самых горячих участников прошлого года. Они продемонстрируют на паркете зажигательное ча-ча-ча под хит Shawn Mendes, Camila Cabello – Senorita, и расскажут историю о том, как два мужчины одновременно соревнуются за внимание девушки. На паркете к Владимиру Остапчуку и Илоне Гвоздевой присоединится Игорь Ласточкин, в паре с которым Илона победила в прошлом году. Зрителей ждет диско, с помощью которого Владимир попытается доказать всем, что справедливо остался в шоу, хотя в прошлом эфире получил низкие баллы от судей. Также на паркете осуществится большая мечта шоумена – он появится в роли ведущего ежедневного вечернего шоу.

Юмористка Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар станцуют вместе с ведущим Русланом Сеничкиным. А к самой драматичной паре проекта Ксении Мишиной и Жени Кота присоединится украинская певица боливийского происхождения MICHELLE ANDRADE, которая во втором сезоне танцевала с Женей. Трио исполнит на паркете веселый свинг. Алексей Яровенко и Алена Шоптенко станцуют вместе с актером театра и кино и одним из фаворитов прошлого сезона Павлом Вишняковым. Вместе они воплотят на паркете известную историю из оперы Кармен. Звезда студии "Квартал 95" Елена Кравец и Макс Леонов продемонстрируют танец, который Елене дается труднее всего – сальсу. А помогать паре будет юморист и тренер "Ліги Сміху" Юрий Ткач, который появится в роли учителя танцев.

Ведущей балкона, которая будет встречать пары после выступлений станет певица Регина Тодоренко.

Напомним, что пары, которые попадут в зону риска, будут бороться за шанс остаться в проекте. Им предстоит продемонстрировать танец, который станет для них сюрпризом. Решение, кто из них пройдет дальше, будут принимать судьи, оценивая техническую подготовку пары. Так, в прошлое воскресенье шоу покинула самая сексуальная пара сезона Даниэль Салем и Юлия Сахневич, и за звание победителя и кубок "Танців з зірками" пока соревнуется только шесть пар.

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Наталья Могилевская Michelle Andrade Юрий Ткач Руслан Сеничкин Танці з зірками Иракли Макацария Павел Вишняков Игорь Ласточкин Танці з зірками 2019
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