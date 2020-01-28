Возвращение Мэри Поппинс: Наталья Андрейченко нашлась в джунглях

Актриса просто решила отдохнуть от всего в глуши

Актриса Наталья Андрейченко Фото: instagram.com/natalya_andreychenko

Российская актриса Наталья Андрейченко, которая больше суток не выходила на связь, нашлась жива и невредима. Ранее тревогу же забили пиар-директор актрисы Ян Трунцев, а позже и многие российские СМИ. Дело в том, что у знаменитости есть свой дом в Мексике, где она и проживает постоянно. Но внезапно артистка пропала и более суток не выходила на связь.

Ранее Наталья Андрейченко выставила на продажу свою заморскую виллу, узнайте подробности:

Теперь же 63-летняя Андрейченко записала видеообращение к поклонникам. По словам актриса, она была в джунглях, у духовных наставников, где "освобождалась и набиралась сил".

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"Когда я приехала от своей подруги Марэт в субботу в середине дня домой – меня уже ждала машина, для того, чтобы увезти за 2,5 часа от моря в глубину джунглей.Там организовано специальное поселение с интересными духовными лидерами из разных стран мира: итальянцами, аргентинцами и немцами. Они меня очень хорошо знают. Когда меня к ним привезли, у меня на груди уже была табличка "silence"/молчание", – написала Наталья Андрейченко.

Также, по ее словам, там, где она находилась в полном уединении, – никто не имеет право побеспокоить. Она также отметила, что две недели она готовилась к этому моменту.

Напомним, ранее Наталья Андрейченко признавалась, что ее ограбил собственный сын, банкир Дмитрий Шелл, которого актриса родила в браке с Максимом Дунаевским.

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