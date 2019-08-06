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Ирине Билык подарили роскошную Tesla: впечатляющее фото

В честь годовщины дружбы певица получила дорогостоящий презент

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:30
Ирина Билык
Ирина Билык
Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Украинская певица Ирина Билык, которая недавно призналась, что все еще любит Диму Коляденко, поделилась радостной новостью со своими поклонниками – ее друг по имени Валерий преподнес артистке весьма дорогостоящий подарок – электромобиль Tesla Model 3.

Эксклюзивное интервью с Ириной Билык смотрите в этом видео:

Как рассказала сама Ирина Билык на своей странице в Instagram, с мужчиной она дружит уже около 30 лет и в честь годовщины Валерий решил удивить украинскую знаменитость. 49-летняя звезда поделилась с подписчиками фото, на котором она вместе с приятелем позирует возле роскошного черного автомобиля с огромным бантом на крыше. 

Ирина Билык с другом Валерием
Ирина Билык с другом Валерием
Фото: instagram.com/bilyk_iryna

"В этом году исполняется 30 лет нашей теплой дружбы с Валерием. Это очень большой срок. Для некоторых — целая жизнь. Я от всего сердца хочу поблагодарить тебя за этот нереально крутой подарок, за поддержку, доброту и мои счастливые улыбки. Мне немного неловко говорить о таких подарках в сети, но я уверена, что мои подписчики меня поймут. Это только маленькая доля благодарности, которую я могу выразить тебе, мой дорогой друг. Я очень дорожу тобой и искренне надеюсь, что наша дружба будет крепнуть с годами", — написала Ирина Билык. 

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