Впечатляюще: Оля Полякова исполнила хит "Шлёпки" в оперной версии

Певица в соблазнительном наряде исполнила свой главный хит в новой версии

Оля Полякова впечатлила вокальными данными Фото: instagram.com/polyakovamusic

В новом выпуске супершоу "Дивовижні люди" канала "Украина" певица и эксперт телепроекта Оля Полякова поразила зрителей. Королева ночи представила оперную версию своего хита "Шлёпки".

Одним из участников шоу стал 12-летний Олег Оливко, который умеет определять названия оперных произведений без звука. Эксперт проекта решила и сама протестировать способности участника – Оля Полякова превратилась в настоящую оперную певицу, исполнив одну из своих самых популярных песен сначала без звука, а затем – продемонстрировав всю силу своего голоса.

"Браво! Что происходит в нашем проекте – это фантастика. Роскошный голос, Оля", – не сдерживал восторг ведущий супершоу "Дивовижні люди" Александр Скичко.

Сама же Оля Полякова, которая, к слову, появилась на публике в очень соблазнительном наряде – мини-платье и высоких ботфортах в блестки, так прокомментировала невероятное умение участника: "Олег, чтобы я не поужинала! Это очень круто. Я понимаю, как это делается, но это надо выслушать кучу опер. Я, кстати, не угадала ни одной".

Оля Полякова на шоу "Дивовижні люди" Фото: Канал "Украина"

Участник получил самые высокие баллы и от экспертов проекта, и от зрителей. Таким образом, 12-летний Олег стал победителем четвертого выпуска новейшего шоу канала "Украина".

Как сообщалось ранее, масштабное шоу "Дивовижні люди" – это украинская адаптация популярного немецкого формата The Brain, которое успешно выходит в США, Франции, Китае, Италии, Бразилии, Португалии и других странах мира. В новом проекте телеканала "Украина" борются за победу будут люди с выдающимися умственными способностями, которые запоминают огромные объемы информации, очень быстро считают, имеют стереоскопическое зрение, впечатляющую тактильную, двигательную, мышечную или музыкальную память.

Звездными экспертами проекта стали популярная телеведущая, почетный посол фонда ООН в области народонаселения в Украине Маша Ефросинина, известная певица, Королева ночи Оля Полякова, ведущий главного ток-шоу страны "Говорить Україна" на канале "Украина" Алексей Суханов и ученый, популяризатор науки Виктор Комаренко. В шоу "Дивовижні люди" эксперты комментируют уникальность, практичность и сложность обучения навыку героя, а также помогают зрителям выбрать самого удивительного участника шоу. Телепроект выходит в эфире канала "Украина" по субботам в 21:00.

Смотрите видео о том, как Оля Полякова устроила концерт во время съемок грандиозного проекта "Дивовижні люди":

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