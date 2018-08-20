Впервые без принца Гарри: Меган Маркл неожиданно улетела в Торонто

Никто из членов королевской семьи герцогиню Сассекскую не сопровождал

Меган Маркл. Фото: Getty

Супруга принца Гарри Меган Маркл неожиданно улетела из Лондона в Торонто самым обычным рейсом авиакомпании Air Canada. Об этом сообщает Harper's Bazaar. При этом герцогиня Сассекская отправилась в Канаду совершенно одна. Цель поездки – неизвестна.

Согласно сообщению издания, Кенсингтонский дворец отправил в офис авиакомпании письмо с просьбой о том, чтобы члены экипажа не фотографировали Меган и не пытались с ней заговорить.

Отметим, что это первая поездка Меган Маркл за границу в качестве герцогини без сопровождения принца Гарри. Сам принц сейчас находится в Ботсване с благотворительной миссией спасения местных носорогов.

Как предполагают СМИ, вероятно герцогиня отправилась в Торонто, чтобы развеяться. Там она долгое время жила и снималась в семи сезонах сериала "Форс-мажоры". В этом городе также живет близкая подруга Меган – Джессика Малруни.

Напомним, после того, как Меган Маркл и принц Гарри вернутся в Лондон, королевскую чету ожидает большой официальный тур, в рамках которого они посетят Австралию, Новую Зеландию, остров Фиджи и Королевство Тонга.

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